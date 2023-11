Valdoviño conmemora el 25N con un amplio programa de actividades

El Ayuntamiento de Valdoviño conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con talleres, teatro y la tradicional Marcha por el buen Trato.

El alcalde, Alberto González, y las concejalas de Servicios Sociales, Rosana García y Tamara Sabín, avanzaban

una programación que dará comienzo el próximo martes 21 de noviembre con el taller “Atopámonos entre nós” con el que se busca promover un punto de encuentro entre mujeres con actividades y conversas relacionadas con la salud sexual, física y emocional.

Tendrá periodicidad semanal, los martes de 9:45 a 11:00 horas en el centro sociocomunitario, y se precisa de inscripción previa en los Servicios Sociales Municipales, planta baja de la consistorial o teléfono 981 48 70 41 ext.5

El jueves 23 de noviembre, y en colaboración con el CPI Atios y con el apoyo de la Diputación de A Coruña, el Ayuntamiento organiza un taller sobre género y pornografía para el alumnado de 3º de la ESO y también equipo docente.

El propio 25N, sábado, el Ayuntamiento invita al vecindario a tomar parte en una nueva edición de la Caminata del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Partirá a las 17:00 horas de la casa de la cultura, con el acompañamiento del grupo batukada da Asociación Valdoviño Cultura Extrema.

A la llegada al parque de la Frouxeira, se procederá a la lectura del manifiesto institucional, disponible en la web municipal y accesible para personas con discapacidad auditiva y visual. El acto se cerrará con un flashmob abierto a la participación.

El lunes 27 de noviembre, el centro sociocomunitario acogerá un nuevo taller dirigido a mujeres, en este caso de creación audiovisual sobre violencias machistas en el entretenimiento y ocio nocturno. Se celebrará en horario de 10:00 a 13:30 h, y se incluye en la campaña de la Diputación “#DE FRENTE a la violencia de género” con inscripción en los Servicios Sociales.

La programación continuará el viernes 1 de diciembre con una actividad cultural. El auditorio de la casa de la cultura acogerá a las 20:30 horas la obra “Insubmisión”, de Teatro del Andamio. La pieza, dirigida a un público adulto, habla de la violencia que se genera en el ámbito familiar, y que lo hace desde el epicentro del conflicto: la intimidad de la pareja.

Cuenta la historia partiendo de dos premisas. La primera es que la violencia no aparece explícitamente en el texto. Se trata de una violencia sugerida, subyacente… La tensión dramática crece alrededor de esa violencia contenida, pero que no estalla sobre el escenario. La segunda es que “Insubmisión” no solo se articula sobre el dolor sino también sobre la esperanza formulando «unha rebelión ante os fíos que nos atan a unha vida desgarrada». Hay salida: es posible hacer las maletas y cerrar la puerta.

Cerrando la programación, el Ayuntamiento organiza los días 5 y 13 de diciembre el taller “Encantada de conocerme”, centrado en la atención en salud sexual para mujeres adultas y a cargo de la Federación de Planificación Familiar. Tendrá cómo escenario el centro sociocomunitario, cada jornada, en horario de 10:00 a 13:00 horas. Con inscripción en los servicios sociales.