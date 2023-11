O BNG de Narón reclama que se abra o muíño de Xuvia por contratación directa

O BNG de Narón reclama que se abra o muíño de Xuvia e que a persoa sexa por contratación directa sen necesidade de licitar a unha empresa. O BNG preguntou en comisión en Setembro por qué o centro de interpretación do Muíño de Xuvia seguía pechado.

O BNG expresa a través dun comunicado que a resposta foi «que estaban á espera de licitar cunha empresa». Agora, ao non facilitarlles máis información e ver que o Muíño segue pechado, solicitan «mediante rexistro que sexa de contratación directa e opte o concello ás axudas da Deputación»

«O muíño de Xuvia conta con fodos europeos, da Deputación e tamén, en menor medida, municipais. No 2023 a obra deuse por rematada pero houbo que facer unha licitación para retirar lodos acumulados durante décadas polo desuso dos rodicios do muíño tal e como denuncio previamente o BNG de Narón. Agora, as denuncias de parte da veciñanza é que , se non se abren as comportas periodicamente, a zona da retirada de lodos, volverá encherse en pouco tempo»

“Ademais, en período preelectoral deuse a coñecer, por parte do concello, con visitas guiadas como quedara o interior as que estivemos dentro puidemos coñecer a maxestuosidade dunha obra civil e imaxinar a importancia que tivo” declara Olaia Ledo, portavoz municipal do BNG de Narón.

Agora desde o BNG preocúpanse pola demora “cada vez máis inxustificada” de que non se abra a parte museística. “Preguntamos no mes de Setembro porque aínda non estaba aberto ao público o Muíño de Xuvia cando a parte expositiva está rematada. Díxosenos que se estaba á espera de licitar cunha empresa a atención ao público. Polo medio, vimos a retirada duns lodos que, sen solucionar as comportas dos muíños, volverán a encherse e agora. Entre unhas cousas e outras todo son sobrecustes…e nós, responsábelmente, para reducir custes entre tantos imprevistos, reclamamos a contratación directa da persoa cualificada para atender a parte museística e que se opte ás axudas da Deputación da Coruña que ofrece para os concellos neste eido antes de que sexa tarde” indica Olaia Ledo, portavoz municipal do BNG

“Están a dicir desde o goberno que non hai diñeiro para moitas cousas, pois xestionemos para aforrar nesta ocasión. Será beneficioso para o conxunto da veciñanza; por unha banda, para gozar e coñecer o noso patrimonio material e inmaterial e pola outra, para aforrar un diñeiro e poder usalo noutras partidas necesarias” insiste Ledo “o único que sabemos é que no 2023, a octava poboación galega segue sen ter un museo”