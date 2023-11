O Padroado da Cultura de Narón e a AVV “Os Irmandiños” celebrarán o Magosto este sábado 4 no Val

O Padroado da Cultura e a AVV Os Irmandiños, do Val, celebrarán a programación do Magosto na citada parroquia este sábado, día 4. O pavillón polideportivo do Val acollerá dende as 18:00 horas as propostas deseñadas para a ocasión, que se iniciarán cuns obradoiros de xogos tradicionais e populares dirixidos a persoas de diferentes idades.

A celebración continuará ás 20:00 horas, coa actuación dos grupos de baile tradicional do Padroado da Cultura e ás 20:30 horas dará comezo a tradicional degustación de castañas e liscos con pan de millo. As veciñas e veciños encargaranse de asar 200 quilos de castañas e cociñar 100 quilos de liscos que se servirán acompañados de pan de millo -70 quilos-. A maiores, como novidade este ano, cociñaranse tamén uns 200 arenques que se servirán tamén de balde ás persoas que se acheguen ao Magosto do Val. Finalmente, ás 21:00 horas, actuará a Banda de Gaitas do Padroado da Cultura.

Dende a entidade veciñal indicaron que durante toda a tarde se habilitará un espazo no interior do pavillón polideportivo no que as persoas que o desexen poderán doar alimentos que se entregarán ao Centro de Recursos Solidarios de Narón. En canto ás preferencias, solicítase que a ser posible se doen: tomate fritido, fiambres envasados ao vacío, potitos para bebés, salchichas, conservas de fabada ou albóndigas, cereais para os almorzos, chocolate, produtos de hixiene feminina e champú, se ben se pode doar o que cada persoa estime oportuno. Dende o Concello de Narón e a AVV Os Irmandiños agradecen de antemán as posibles doazóns.