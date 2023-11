Convocado un curso de “Edición de imaxes con GIMP” na Aula Cemit de Xuvia-Narón

O concelleiro de Novas Tecnoloxías do Concello de Narón, Román Romero, recordou que continúa aberto o prazo de inscrición nun curso de “Edición de imaxes con GIMP”, que se desenvolverá nas instalacións da Aula Cemit de Xuvia. As persoas interesadas en inscribirse poden facelo a través da plataforma Cemit, no enlace: https://cemit.xunta.gal/es/formacion/formacion-presencial/43003.

O edil naronés informou que se ofertan un total de doce prazas e que o curso consta de 60 horas, que se impartirán do 9 ao 30 deste mes en horario de tarde, de 16.00 a 20.00. Trátase dunha acción formativa de carácter presencial sobre a temática de audio, imaxe e vídeo. O alumnado aprenderá técnicas básicas para retocar e restaurar imaxes, redimensionalas, deseñar logos… a través deste software de edición de imaxes libre pensado como editor de fotografías e outras imaxes dixitais.