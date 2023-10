Julia M.ª Dopico Vale

La película “Symphony” impulsada por la Fundación “la Caixa” en colaboración con el gran maestro de la imagen Igor Casabella y el afamado director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, considerado por sus numerosos hitos y logros como el director actual más influyente a nivel internacional, llega a la ciudad herculina tras recorrer otras ciudades de España en una gira que comenzó en Barcelona en 2020.

Dos unidades móviles que se despliegan en otras dos grandes salas permiten al espectador disfrutar de una película sin palabras donde los paisajes sonoros y la música son los auténticos protagonistas para que después, a través de una experiencia inmersiva única, el espectador pueda iniciar un viaje emocional contemplando y escuchando los instrumentos desde su interior, haciendo posible que se sienta como un

músico más dentro de la orquesta sinfónica. Un viaje virtual al corazón de la música con obras de Beethoven, Mahler y Bernstein de mano de Dudamel y de los músicos integrantes de la prestigiosa Mahler Chamber Orchestra, fundada en 1997.

Se hace así posible acercar de una manera innovadora la música clásica a todos los públicos, ya que como expone el propio Dudamel “la música no es sólo un entretenimiento, ni algo para el disfrute de la élite. Se trata de algo que nos une”. Las nuevas generaciones pueden de esta manera experimentar una forma inédita de vivir y disfrutar la música clásica descubriendo nuevas sensaciones que les permiten comprobar que no se trata de algo antiguo, si no de algo vivo que ha permitido a la humanidad expresar su fascinación ante el universo que le rodea y también su propia esencia.

Un interesantísimo planteamiento en el que se comparten sensibilidad, creatividad‒ visual y musical‒ y las nuevas tecnologías, lo que convierte a “Symphony” en un auténtico evento estrella que se puede visitar ahora hasta el 7 de noviembre de manera gratuita en Os Xardíns de Méndez Núñez.

En Ferrol… ¿Cuándo?