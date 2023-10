Que hacer este sábado, día 7, en la zona norte. Actos, fiestas y efemérides

—-Ya quedan 85 días para finalizar el año.

—-El 7 de octubre se celebran: Día Europeo de la Depresión, Día Internacional de la Neuralgia Trigeminal y Jornada Mundial por el Trabajo Decente.

—-LA IGLESIA CATÓLICA celebra hoy la festividad de Nuestra Señora la Virgen del Rosario.(Patrona de A Coruña); Nuestra Señora la Virgen de la Victoria de Lepanto; Santos Julia, Marcos y Baco.

—-TAL DÍA COMO HOY

(1855)-Nació en Ferrol José María Pazos y Vela Hidalgo. Militar y literato.

1923- El Rácing Ferrol F.C. debuta en la máxima categoría del Campeonato de Galicia, la Serie A, ante el R.C.D. La Coruña, con el que empata en el campo de Riazor (1-1).

—-EL TIEMPO EN FERROL

Se anuncia un día soleado. Habrá una temperatura máxima de 32º y una mínima de 19º. Lluvia probable 10 %. Humedad 56 %. Viento ligero entre 3 y 10 km/h.

El sol sale a las 8,37 horas. Se pone a las 20,04 h.

—-HORARIO DE VISITAS A LA ERMITA DE CHAMORRO

–Se podrá visitar la ermita en horario ininterrumpido de 12.00 a 19.00 horas, de miércoles a domingo.

—-HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido día 7 tienen el signo del zodiaco Libra según el horóscopo30

—-EN EL CONCELLO

–A las 12.30 horas el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participa en los actos institucionales con motivo del Día de Ferrol en las fiestas patronales de Lugo.

EN LO DEPORTIVO

— Hoy tendrá lugar la IV Jornada de Pesca Infantil organizada por la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Se desarrollará en el espigón exterior del puerto interior de Ferrol de 9:30 a 13:00 horas.

–A las 19.00 horas en el Pabellón de A Malata encuentro de baloncesto Baxi Ferrol-Guernica. Asiste el concelleiro de Deportes, Ricardo Aldrey.

—-EN LO CULTURAL

En Ferrol

–A las 19.30 horas en el salòn de actos del centro cultural Carvalho Calero (Plaza Inferniño) actuación de la rondalla So Elas, organizada por la Asociación de Vecinos dentro del programa del concello “Ferrol a escena”

En Narón

–El Padroado da Cultura colabora un año más con la Sociedad Cultural Areosa, de Piñeiros, en la organización del Certamen de Habaneras de Narón. La cita, que alcanza este año su vigésima novena edición, tendrá en las instalaciones del Auditorio municipal, a partir de las 18.00 horas. Las formaciones corales que actuarán en esta edición serán las de Endesa (As Pontes), Virgen del Mar (Cedeira), Airiños de Caranza (Ferrol), Trasdeza (Silleda) y Areosa (Narón). La entrada al certamen es gratuito, pudiendo asistir todas las personas que lo deseen hasta completar el aforo del Auditorio municipal.

En As Pontes

–Festival de Rondallas que se llevará a cabo en el Auditorio Municipal Cine Alovi, hoy sábado a partir de las 20.00 horas. En el evento participarán la Rondalla de Mulleres Sta. Uxía de Mandia, la Agrupación Musical Solvay de Lieres (Asturias) y la Rondalla Vila de As Pontes.

En Pontedeume

–La iglesia de Santiago acoge una nueva edición del festival de outono a las 20.30 horas, que reunirá en esta ocasión a tres formaciones vocales y corales:

-Coral Amistade de O Couto, Narón

-Coral Polifónica de Beluso, Bueu, Pontevedra

-Coral Alegre Intermezzo de Pontedeume

—-ACTOS Y FIESTAS EN LA ZONA NORTE

EN AS PONTES

Hoy y mañana la Casa do Mel de Goente, acoge la vigesimotercera edición de las Xornadas Apícolas do Eume.

Las actividades para estas jornadas son las siguientes:



Hoy sábado a las 10.00 horas, Carlos Zafra Santillana ofrecerá la acción formativa «Adulteracións, residuos en cera de abella e as súas consecuencias». A las 11.30 horas, María de Diego Roldán hablará sobre «O papel do Consello Regulador IXP Mel de Galicia para o desenvolvemente da apicultura local» y a las 12.30 horas comenzará la charla «XX años da casa do mel, proxectos para o futuro».A las

14.00 horas tendrá lugar el xantar abelleiro. A las 16.30 horas, Nieves González Henriquez y Saúl Lugo Garrido habrán sobre la «Caracterización xenética da abella negra de Gran Canaria» y a las 18.30 horas será el turno de Xosé María Bello y su charla sobre el «Método para combatir a velutina«.

Domingo 8, a lo largo de esta jornada se celebrará la XIII Feira do Queixo e do Mel de Goente.

EN CEDEIRA

—Los vecinos de la parroquia de San Román de Montoxo, celebrarán su fiesta religiosa en honor a la Virxe do Rosario.



Hoy sábado a las 13.30 horas se oficiará la misa solemne en honor a la Virgen seguida de la sesión vermú con el grupo Alaska.A las 18.30 horas se disputará un gran partido de fútbol de solteros vs casados. Por la noche tendrá lugar la verbena con los grupos Alaska y Unión y Fuerza.

Domingo 8, los presentes podrán asistir a las 13.30 horas a la misa solemne cantada por la Coral Eixil, seguida de procesión. A continuación el grupo Pasión animará la sesión vermú.

–Nueva edición del Parque Pista Floreal, que tendrá lugar desde las 13.00 horas. Los asistentes podrán disfrutar con la sesión vermú con música en directo a cargo de Implementos Servando Sotelo y The Flows y degustar churrasco.

EN MOECHE

–Ultima jornada de la festividad religiosa en honor a la Virgen de los Dolores que se celebrará en la parroquia de San Xurxo.

a las 13.30 horas se oficiará la misa seguida de la sesión vermú con el dúo Estrellas. Por la noche el citado dúo musical junto a otra formación serán los encargados de poner la nota musical a la verbena.

—El Bar do Mercado organiza una Fiesta Ibicenza, que tendrá lugar en la Nave do Mercado a partir de las 21.30 horas, y donde los asistentes podrán disfrutar de una cena a base de sopa pescado y marisco, lacón asado, postre, bebida y café a un precio de 20€, todo ello amenizado por Nuria Boreal, seguido de la actuación de un Dj.

Los asistente que acudan vestidos de blanco entrarán en sorteos que se celebrarán a lo largo de la noche.

EN NARÓN

—El Pazo da Cultura acoge, a partir de las 20.00 horas, el espectáculo La Comedia de los Errores.

Los asistentes podrán disfrutar de este espectáculo protagonizado por Pepón Nieto, Fernando Soto, Antonio Pagudo, Avelino Piedad, Esteban Garrido y Rulo Pardo.

EN VALDOVIÑO

–Nueva edición de la Milla Urbana que comprenderá tanto categorías para adultos como para jóvenes y pequeños.La carrera constará de 5 circuitos con diversas distancias que deberán recorrer los participantes en función de sus edades, siendo el de mayor distancia la correspondiente a 1,61 kilómetros.

La IX Milla Urbana comenzará a disputarse a las 11.10 horas con la salida de la modalidad benjamín. A continuación el resto de categorías saldrán desde la línea de salida de forma escalonada desde el Paseo da Lagoa.

El precio de inscripción será gratuita.

—-EN CUANTO A MUSEOS Y EXPOSICIONES

En Ferrol

–La Fundación Exponav organiza, en colaboración con el Consulado General de Argentina en Vigo y el Museo del Grabado a la Estampa Digital de Ribeira, una exposición del pintor y grabador argentino de origen gallego Abino Fernández, que se muestra en la sala Carlos III de Exponav, y que permanecerá abierta hasta el 30 de octubre. La entrada es libre.

-En la sala de exposiciones “Curuxeiras” , de la Autoridad Portuaria muestra de oleos “A mirada do portugués”, de Luís Santiago da Silva. Permanecerá abierta hasta el día 15, en horario de 12 a 13.30 horas y por las tardes de 17.00 a 20.30 horas .

––Afundación, la Obra Social de ABANCA, presenta en su Sede de Ferrol una nueva propuesta cultural de alcance internacional. A partir de un proyecto en colaboración con la Colección de Arte Cubano Contemporáneo Luciano Méndez Sánchez y la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saber, se presenta «Sueño de navegante», una exposición conformada por 44 obras pertenecientes a esta importante colección. La muestra estará abierta hasta el 5 de enero en horario de lunes a viernes de 17.00 a 21.00 h, y sábados y festivos de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 19.00 h.

–En el Museo Naval muestra de obras de los fondos pictóricos de la Sociedad Artística Ferrolana-SAF, hasta el 15 de octubre. Entrada gratuita. De martes a viernes, de 9.30 a 13.30. Sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas. Cierra los lunes.

–Museo de Historia Natural (Plaza de Canido) .

–En el Centro Cultural “Torrente Ballester”, sala Felipe Piñeiro, XV Salón de la Mujer en la Pintura, organizado por la Sociedad Artística Ferrolana-SAF. Hasta el 12 de noviembre. Lunes cerrado

–En el Centro Cultural “Torrente Ballester” , sala de proyectos. exposición de fotografías “Aos ollos de Eduardo” de Eduardo Teixeira Pinto-Portugal 1933-2009)., organizada por la Asociación de Amigos de Eduardo Teixeira y Concello. Lunes cerrado

–Museo de la Semana Santa (entrada por los jardines de San Francisco). Por las mañanas de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas. También por las tardes, sábados y domingos, de 17-00 a 20.00 horas.

–En el Castillo de San Felipe, muestra sobre la Batalla de Brión. Se puede visitar gratuitamente de 10.00 a 14,.00 h. y de 16.00 a 20.00 horas.

En Mugardos



—Centro de Interpretación Caldoval, en Mugardos. Entrada gratuita. El horario de apertura es de martes a domingo de 10.30 a 14.00 h. y de 16.30 a 20.00 horas.

En Fene



–En el museo fenés do Humor “Xaquín Marín”(Avda. de Conces, 20-22) exposición “40º aniversario de la revista “Can sin dono”, promovida por el Museo do Humor Xaquín Marín y la Concejalía de Cultura de Fene, con la colaboración de la Biblioteca de Galicia (Xunta de Galicia).

—-QUE PASÓ UN 7 DE OCTUBRE

1571: Batalla de Lepanto. La armada turca es abatida por las flotas de España, Roma y Venecia.

1882: La leridana Martina Castells y Ballespí, se licencia en Barcelona y se convierte en Madrid, en la primera mujer española que logra el título de doctor en Medicina.



1886: España prohíbe la esclavitud en Cuba

1887: Comienza la construcción de la Torre Eiffel, símbolo de Francia y de su capital, París.

1936: En Guernica se constituye el primer Gobierno Provisional del País Vasco y se nombra a su primer lendakari, José Antonio Aguirre.

1942: Estados Unidos y Gran Bretaña anuncian la creación de las Naciones Unidas.



1978: Se legaliza la venta de la píldora anticonceptiva.

2010: El novelista y político peruano Mario Vargas Llosa es galardonado con el Premio Nobel de Literatura.