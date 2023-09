A Biblioteca de Narón acolle o espectáculo “O medo é libre” de Ángeles Goás

As instalacións da Biblioteca municipal de Narón acollerán o vindeiro 22 de setembro un espectáculo de narración oral dirixido a público adulto, a partir de 14 anos.

Así o avanzou a concelleira de Bibliotecas, Olga Ameneiro, indicando que a narradora oral Ángeles Goás será a protagonista desta convocatoria, co seu espectáculo “O medo é libre”.

A cita dará comezo ás 19.30 horas e a asistencia é libre, ata completar a capacidade da sala.

O medo será o tema común das historias que escoitará o público que acuda, unha emoción que todas e todos experimentamos nalgún momento das nosas vidas. Durante o espectáculo, Ángeles Goás ofrecerá unha selección de contos propios e outros recollidos da tradición oral, tendo en común todos eles que son historias de vida que nos falan dos medios que conviven con nós no día a día, que nos moven ou nos paralizan.

Na actividade, cofinanciada pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade no marco do programa “Ler conta moito”, o público poderá decidir que grao de liberdade quere darlle aos medos, que non teñen a última palabra.