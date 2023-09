Sergio Cubero (Racing de Ferrol): “Ante la SD Eibar tenemos que potenciar nuestras armas a nivel ofensivo”

El Racing de Ferrol ultima los detalles antes de visitar a la SD Eibar, en la 6ª jornada de LALIGA Hypermotion, que se disputará este domingo, a las 16:15 horas, en el Estadio de Ipurúa.

Este viernes, tras el entrenamiento en A Malata, comparecía ante los medios de comunicación su jugador Sergio Cubero reconociendo que era “un partido especial” ya que procedía de la SD Eibar, pero sobre el terreno de juego “es un partido más”, queriendo afianzar “la buena dinámica, con el trabajo que nos está respaldando”, por lo que quieren seguir “en esta línea.”

Este será un partido complicado desde el inicio, ante una SD Eibar que en su casa “tiene mucho nivel” y aunque en esta recta inicial de la temporada “les ha costado arrancar”, el racinguista no tenía duda de que era un equipo “con mucho potencial”, ante un rival “siempre incómodo” y que pueden “paralizar con mucha facilidad”, por lo que habrá que estar “concentrado los noventa minutos”. La clave será “potenciar nuestras armas a nivel ofensivo y estar atentos en defensa” para poder continuar en la dinámica positiva.

Sergio Cubero no se quería fiar de la situación clasificatoria del equipo vasco “porque esto son rachas, hay que saber afrontarlas y tras cada tormenta suele salir el sol.”

En relación al Racing de Ferrol, a Sergio Cubero no le está sorprendiendo este inicio de temporada y nada más llegar vio “una forma de trabajo que me gustó mucho, una filosofía de trabajo muy importante en todo el club” y sobre el terreno de juego “el míster me está dando oportunidades, hay que trabajar para seguir sumando en el campo, sabiendo que tengo un margen de mejora y el equipo también.”

En relación a su posición en el terreno de juego, Sergio Cubero reconocía que no tenía problema en jugar de central al tener jugado “alguna vez”, en una posición “que me permite aprender cosas, que de lateral no podría”, por lo que está a disposición del entrenador para ayudar en esta posición en caso de que sea necesario.