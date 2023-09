TEGA en Narón celebra a tradicional «Festa do Río» en Pedroso

A área recreativa de Pedroso acolle este domingo 10, a tradicional Festa do Río organizada por Terra Galega. A convocatoria, á que asistirán algo máis de medio milleiro de persoas, celebrarase baixo unha gran carpa instalada para a ocasión e na que terá lugar un xantar de confraternidade ao que acudirán militantes e simpatizantes de TEGA.

A xornada inclúe ademais música e xogos populares de carácter interxeracional, xincanas, tiro á corda, etc. e haberá tamén inchables para os nenos.

A programación deseñada para esta convocatoria dará comezo ás 13.00 horas, momento no que actuará un grupo musical para amenizar o evento. Sobre as 14.00 horas, momentos antes do xantar, representantes de Terra Galega dirixirán unhas palabras aos asistentes.

A alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, o coordinador local do partido, Ibán Santalla, e o secretario xeral da formación, Guillermo Sánchez Fojo, serán as persoas encargadas de dirixirse aos militantes e simpatizantes da formación.

Os representantes do partido abordarán algúns temas de actualidade nestes primeiros meses do actual mandato, no que TEGA lidera o goberno da cidade con dez dos vinte e un edís da corporación local naronesa. Así mesmo, avanzarán algunhas das liñas de actuación dos vindeiros meses, co fin de continuar deseñado o Narón do futuro.

Rematadas as intervencións, sobre as 14.00 horas, dará comezo o xantar de confraternidade, baixo a gran carpa que se instalará na área recreativa de Pedroso.

A Festa do Río é unha das celebracións máis consolidadas e respaldadas por veciñas e veciños da cidade, que cada ano no mes de setembro participan nesta convocatoria. Dende a formación agradecen de antemán “o feito de que un ano máis poidamos compartir coas nosas veciñas e veciños unha xornada de confraternidade e un tempo de lecer para desfrutar todas e todos xuntos dese día nun espazo único da nosa cidade”