El Campus Industrial de Ferrol acoge el coloquio internacional “Un océano, dos destinos”

El Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol acoge, los días 13, 14 y 15 de septiembre, el coloquio internacional “Un océano, dos destinos. Ferrol e Portsmouth entre 1700 y 1850: Armada, arquitectura, tecnología, patrimonio y cultura urbana”

Coloquio organizdo por el profesor de Historia Moderna de la Facultad de Humanidades y Documentación, Manuel Reyes García Hurtado, con el apoyo de la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa.

Tal y como explica el profesor García Hurtado, el coloquio internacional “Un océano, dos destinos” trae hasta la ciudad departamental a los principales investigadores e investigadoras del Reino Unido en el campo de la Historia Marítima y Portuaria “para que conozcan la Universidad de A Coruña y, más concretamente, el Campus Industrial de Ferrol con el objetivo de convertirlos, a su regreso, en embajadores de la ciudad en sus aulas, en sus publicaciones y también en sus relaciones personales.”

De este modo, el coloquio internacional da continuidad a un proyecto de promoción de la ciudad de Ferrol en el Reino Unido iniciado en 2020 con la organización, por parte del profesor García Hurtado, del simposio internacional “Beloved Enemy. United Kingdom and Spain in the 18th Century” en el Instituto de Estudios Avanzados de la University College London.

Todas las conferencias incluidas en el programa del coloquio podrán seguirse de manera presencial u online a través de Zoom.

Las inscripciones podrán formalizarse de manera totalmente gratuita hasta las 14:00 horas del lunes 11 de septiembre a través de un formulario web o enviando un correo electrónico a reyes@udc.es

Se puede consultar el programa del coloquio a través de este enlace https://udcgal-my.sharepoint.com/personal/y_fernandezf_udc_es/_layouts/15/onedrive.aspx id=%2Fpersonal%2Fy%5Ffernandezf%5Fudc%5Fes%2FDocuments%2Fun%5Foceano%5Fdos%5Fdestinos%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fy%5Ffernandezf%5Fudc%5Fes%2FDocuments&ga=1