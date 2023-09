La Diputación de A Coruña impulsa un programa de concienciación medioambiental para escolares

La Diputación de A Coruña financia un año más, el programa medioambiental “Defiende el mar a través del surfing”, una iniciativa que intenta transmitir a los escolares de la provincia la importancia de cuidar el medio marino.

La Diputación, en colaboración con la entidad sin ánimo de lucro “Surf and Clean” invierte en el proyecto 20.000 euros a través de las líneas de ayudas para actividades e inversiones de Medio Ambiente.

Las acciones tendrán lugar en los centros escolares y playas fundamentalmente de las comarcas de la Costa da Morte y Ferrolterra. En concreto, las actividades se llevarán a cabo en los municipios de A Laracha, Carballo, Coristanco, Malpica, Ponteceso, Vimianzo, Zas, Camariñas, Mugardos, Miño, Valdoviño y Ferrol.

“As actividades, que se desenvolven tanto nas aulas coma nas praias, inspiradas nos valores ecoloxistas do surf, chegarán este curso a uns 1.400 alumnos da provincia e pretenden concienciar aos escolares da importancia que os pequenos xestos individuais teñen para axudar a preservar un recurso tan valioso para a nosa provincia como o noso medio mariño.” ha explicado la diputada responsable de Medio Ambiente, Empleo y Política Demográfica, Rosa Ana García López, que ha señalado “todos podemos pór o noso pequeno grao de area para coidar do mar e as praias e iso é o que aprenden os alumnos que participan neste programa que desde hai catro anos conta co apoio da Deputación da Coruña”

El responsable del proyecto, David Blanco, destaca la importancia de concienciar a los escolares de mantener nuestro patrimonio natural. “Esta iniciativa tenta chegar aos concellos rurais con menos habitantes, municipios con menos oportunidades, coa intención de transmitir a importancia de conservar o noso medio mariño, que é parte fundamental da nosa cultura”.

Limpieza de 50 playas

En el conjunto del programa destacan las actividades en las playas, en las que los escolares tendrán una conexión directa con el medio marino trabajando conceptos como la energía de las olas, los seres vivos de estos hábitats y los peligros que amenazan el ecosistema del litoral.

En esta ocasión los alumnos harán un análisis de los desechos marinos encontrados en la playa con el fin de proponer medidas para disminuir la presencia de esta amenaza en los arenales. Este año los escolares harán la limpieza de un total de 50 playas del litoral, lo que les permitirá conocer datos de esta problemática en los ayuntamientos implicados.

Blanco destaca entre las iniciativas del proyecto, la plataforma online, con presentaciones y ejercicios para transmitir a los escolares el vínculo del surf con el mar. En esta plataforma se incluye un concurso de dibujo en el que se plantea soluciones a la polución provocada por los plásticos o al abuso de los recursos pesqueros, entre otras cosas.

Otra de las novedades de este año será una herramienta educativa y promocional del proyecto denominada “El encuentro”. En esta ocasión narrará la leyenda de una orca que pide auxilio la una embarcación pesquera. “Unha situación que recentemente se deu nas nosas costas polo que aínda que se trata dun conto sabemos que existen este tipo de casos constatados polos biólogos mariños do CEMMA” apunta David Blanco.

La intención de esta herramienta y concienciar a los escolares, ayuntamientos y colegios de la importancia de conservar el medio y las especies que lo habitan.

Para llevar a cabo estas iniciativas el programa cuenta con el apoyo de MSC Pesca Sostenible, la Cofradía de Malpica de Bergantiños, la Federación Española de Surf, el CEMMA o la UDC.

También está previsto un taller sobre el impacto que tienen los protectores solares sobre el ecosistema marino y la participación en diferentes encuentros solidarios para fomentar la sensibilidad y el cuidado del medio marino. Se trata de concienciar a los niños de la necesidad de protegerse de los rayos de sol y por otra parte, de que los protectores cumplan con el medio ambiente.

El programa permite tejer una comunidad entre los colegios, escuelas de surf, administraciones y entidades medioambientales