Axenda en Narón o 2 e 3 de setembro de 2023

Sábado 2 de setembro de 2023

Actividade: Presentación da Unión Pilateira Galega Lugar: Pavillón Campo da Serra Hora: A partir das 9.30

O Concello de Narón colabora coa Unión Pilateira Galega no acto de presentación oficial do colectivo, no que haberá tamén masterclass e workshops dirixidas a profesionais.

Domingo 3 de setembro de 2023

Actividade: Gran festa infantil Cidade de Narón Lugar: Parque de Freixeiro Hora: De 12.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00

O Concello organiza unha nova edición da Gran festa infantil, con inchables, festa holi, festa da escuma, touro mecánico e moitas outras atraccións para nenos.