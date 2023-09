El PSdeG‑Psoe Ferrol acusa a Rey Varela del tapado “exprés” de los restos de San Francisco

El grupo municipal socialista de Ferrol acusa al Partido Popular de «pasar de nuevo el rodillo» en este caso enterrando los restos medievales de San Francisco «facendo caso omiso aos grupos da oposición e de moitas entidades e veciñanza, que nestes últimos días se teñen manifestado en favor de conservar e poñer en valor ditos vestixios».

Pero es que, además y como han subrayado los socialistas, este tapado «exprés» » se producía ao tempo que no pleno se estaba a preguntar polo futuro dos restos, pedindo por parte do noso grupo unha comisión especifica e un pleno extraordinario para abordar a moción presentada o mércores, e Rey Varela aceptaba ditas propostas»

«É unha auténtica tomadura de pelo e unha falta absoluta de respecto», aseguran desde el GMS, al tiempo que han añadido que «nós non presentamos pola vía de urxencia a moción en aras a un acordo que tiñamos os grupos con respecto a non alongar a orde do día do pleno polos actos de San Ramón e de Vila do Conde, e o Partido Popular utilizou dito acordo para actuar rapidamente e tapar uns restos de grande importancia para a cidade».

«Unha cidade que non honre o seu pasado, pense no presente, e traballe polo futuro, nunca será unha cidade que avance». Estas palabras que recoge la web institucional y que manifestó Rey Varela en el acto de homenaje al Marqués de Amboage, «denotan, ante os feitos que denunciamos, un cinismo total». «Se pensa así, que dea marcha atrás e atenda as nosas demandas e as de boa parte da cidadanía».

El grupo socialista, ante estos hechos, ha solicitado el informe de control arqueológico para la protección de los restos, que se suman a la petición de los informes requeridos: el del arqueólogo contratado el 1 de agosto por el gobierno municipal y el de la Dirección General de Patrimonio.