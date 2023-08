Bomberos do Eume y GES de Ortigueira sofocaron un incendio en un pajar en As Somozas

Los servicios de emergencia dieron por extinguido a última hora de la tarde de este sábado el incendio que permanecía activo desde las 16,45 y que calcinó la cubierta de un pajar en el lugar de Pradanovo, parroqia de Santiago de Seré, municipio de As Somozas.

Fue un particular quien dio aviso al Centro Integrado ás Emerxencias-CIAE-112 Galicia para solicitar ayuda. Así, la central de emergencias movilizó a los Bomberos do Eume, con base en As Pontes y al Grupo de Emerxencias Supramunicipal-GES de Ortigueira así como a la Guardia Civil.

Ya en el lugar del suceso, los servicios de emergencias indicaron que se trataba de una nave aislada con mucha carga térmica. Por eso, los miembros del GES de Ortigueira y un agente forestal se desplazaron al lugar con los correspondientes medios para abastecer de agua a los bomberos que trabajaban en el punto.

Finalmente, al hilo de las 20,30 horas, los bomberos confirmaron al CIAE- 112 la completa extinción del incendio. Tal y como indicaron, ardió toda la cubierta y la mayor parte de la paja que se almacenaba en su interior, que retiraron con la ayuda de una pala que el propio ayuntamiento derivó al punto.