La VI Feria de la Cerveza Artesana de Ferrol abre sus puertas en la plaza de Armas

La Feria de la Cerveza Artesana de Ferrol llega a su sexta edición, en la que nuevamente colabora el Ayuntamiento de Ferrol

En esta ocasión, y debido a las obras de reurbanización de la calle de la Iglesia, se traslada a la plaza de Armas, donde este jueves a las 19:00 horas tendrá lugar su inauguración.

Durante cuatro días, hasta el domingo 13, los amantes de esta bebida podrán degustar más de 60 tipos de cervezas artesanas y está prevista la presencia de cerveceiros llegados desde varios puntos de la geografía española, dando así cumplimiento a uno de los principales objetivos de la feria que es fusionar la cerveza artesana con la comida de la calle creando un espacio cultural diferente.

Desde la empresa organizadora, La ruta del lúpulo, avanzan toda una serie de actuaciones musicales para animar durante la visita a la feria. El citado jueves actuará las 20:00 horas Another wasted year, el venres 11, a las 22:00 horas, Miss Lane and the kryptonians.

El fin de semana los más pequeños podrán gozar con un taller infantil tanto el sábado (19:30 horas) como el domingo (19:00 horas), y los mayores con la música de Blackjack el sábado (22:00 horas) y Milómanos el domingo (21:00 horas).