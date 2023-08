Perla Mural Fest: Fene acolle un Festival de Muralismo

«A idea xurde de un veciño de Fene de toda a vida, chamase Ramón Pereira, moi coñecido na bisbarra, somos compañeiros de traballo aquí ao lado en Navantia Seanergies, pertencemos a unha das auxiliares que prestan servicio ahí dende hai mais de unha década«. (Contado por Alberto González)

«Un bo día él estaba recen operado de un xeonllo e me chama que me ten que comentar algo serio se podemos quedar para falalo. Eu ao principio asusteime, por qué e unha persoa que está todo o día de troula, e non esperaba por donde ia a sair»

«El definese como un vello dinosaurio anti tecnoloxias (de feito temos un grupo de whats e ainda estamos a esperar a sua primeira mensaxe) enton me di se lle podo votar unha man, quero facer un festival e adicarllo a sala perla, a sala perla foi un emblema cultural social e musical de Perlio en Fene, durante as décadas dos 60 a os 80. Foi cine, salón de fiestas, e cafetería. Moitos artistas de nivel nacional de aqueles tempos pasaron por ela. E era punto de reunion da sociedade da comarca. Desgraciadamente hoxe non existe, pois na década dos 90 foi derrubada»

«E de ahí comezamos a darlle forma a o que hoxe vai ser o primeiro Perla Mural Fest. Tentamos que sexa algo cultural, social e musical»

«Ramón e un tipo dos que cruza a calle sin mirar, esto as veces e perigoso, e as veces hai que votarse adiante, e eu son unha mezcla de indecisión e votado adiante a partes iguales, enton como se nos facia moito para os dous, e podíamos chocar en decisions, falamos con Fran Lage para que nos botase unha man tamen, Fran e dos que mira 3 veces antes de cruzar, e se asegura unha cuarta por se acaso, moi bo rapaz e super currante»

«Eu son a balanza que equilibra está mezcla e formamos un equipo xenial. Con moito soños por cumprir e moitas cousas por aprender. O que non erra e por qué non o intenta. Isto e a asociación Perla Mural Fest»

«Puxemonos a recabar información para ter unha idea, contactamos con muralistas, galegos, nacionais e internacionais para indagar como son os procesos e custos, o que se move no mundo da pintura urbana. E percorrimos a bisbarra buscando fachadas con amplia visibilidad, reunindonos con comunidades de veciños e con propietarios, que miraban pra nos desconfiados e extrañados, pero que unha vez lles expoñiamos a nosa idea e o desarrollo, foron mudando as caras por ilusion e ledicia, podiase ver no brillo dos ollos de moitos deles sobre todo os mayores de 50 anos, lembrar tempos pasados de mocidade na sala perla»

«Por eso facemos unha mención especial a todos os veciños de Fene, por escoitarnos, apoiarnos e animarnos, ademáis de ceder as suas fachadas, ainda que temos moitisimas cedidas, este anho por ter o tempo muy xusto, por trámites e sobre todo por falta de cartos e medios, so vamos a facer 3 muráis, que se realizarán na rua da fraga perto do cruce con marqués de Figueroa, detrás da praza verde e cerca do Bombay»

«Transmitirlles ao resto que nos cederon as suas fachadas que isto non remata aquí, so e o comezo. E que nada mais remate este primeiro Perla Mural Fest, poremonos a traballar para que o vindeiro anho, sexa mais e melhor, dandolle continuidad e calidad ao próximo festival»

«Por eso facemos un chamamento a toda a hostaria, comercio, administracios,asociaciós industria e entidades en xeral, colaboración e participación»

«Falando con a corporación do concello e observando que a todos lles gustaba a idea e a boa predisposición, fixemos unha proposta a o concello, na que traballamos conxuntamente, ademáis da colaboración de veciños, e o esforzó de alguns empresarios da hostalaría ,comercio e negocios en xeral, cada un aportando na medida das suas posibilidades, sabendo qué non estamos no mellor momento trala pandemia e outras catástrofes globais»

«Entre todos sumando esforzos, vamos conseguir sacar este soño adiante, non sin sacrificio seriedade e traballo. Ademáis da implicación da bisbarra, temos un amplio marxe de mellora e queremos devolver a Fene o espíritu dos tempos da sala Perla e o lugar que merece, aproveitando coma naqueles tempos o auge da Factoría antes Astano, hoxe en día Navantia Seanergies referencia mundial na eólica marina offshore, e que ten que repercutir no crecemento da comarca en xeral e de Fene en particular. Laboral, social e culturalmente»

Mencions especiais. «A todos en xeral polo seu esforzó e colaboración,non caberian neste texto.

«Mencionaremolos nas nosas redes insta e face»

«E en particular a Fundación Isidro Silveira, qué non so deixou un legado social e deportivo na comarca, se non que o transmiteu tamen os seus fillos e achegados, que dende o minuto un fixeron todo o posible por colaborar con nos e brindarnos seu apoio. Moitas grazas»

«Mención especial a o Grupo Teimper Gairesa, con unha das suas delegacios en Fene, na que leva asentada varias décadas, xerando relevancia a nivel nacional con os seus productos e xerando empleo e riqueza na bisbarra. Tamen colaboraron con nos dende a primeira conversa. Moitas grazas»

«Mencion especial a SOOS maquinaria pola sua colaboración atención e trato, facendo un esforzó tamen por colaborar con nos. Do cal estamos moi agradecidos. Moitas grazas.

E una mención especial para o CDR de Perlio, por axudarnos e apoiarnos con as suas instalacions»

«E mencion especial os locales de hostaleria, que van a facilitar que a os nosos muralistas non lles falte de comer»

«Tutto, Roiben, e Mar e Terra»

Muralistas

Ruben Paz (treze trazos) 32 años. Lugo.

Xa aos 17 anhos comezaba a sua inquietude por transformar paredes en obras de arte e hoxe en día mais de unha década despois, gañase a vida con o seu traballo artístico. Temos o prazer de que este anho comparta con nos seu arte, perto do Bombay. Os días …..

Virginia Bersabé 33 años. Córdoba.

Licenciada en belas artes pola universidade de Sevilla e un Máster en idea e producción. O eixo central das suas obras e a muller maior, con diferentes premios e recoñecementos e obras expostas polo mundo enteiro. Poderemos disfrutar da sua imaxinacion e visión tras a praza verde.

Hugo Lomas (SFHIR) Madrid 42 años.

«Os seus inicios a os 14 años cando o expulsan do instituto por ser descoberto pintando con sprai, de volta as aulas seu Mestre de arte inponlle unha paradoxica sanción, repetir a mesma obra esta vez no muro do instituto e coa aprobación do centro»

«Seu logo: Buscase por arte ilegal dende 1995. Sfhir»

«Non e a primeira vez que está pola comarca, deixando traballos espectaculares e deixando grato recordó ala donde vai. Artista internacional. Unha frase nun tren neoiorquino deixouno marcado para sempre: So sei que non podo parar.»

«El e seu equipo realizarán os seus delirios artísticos de beleza na carretera da Fraga con Marqués de Figueroa»

«Agradecerlles a todos eles o esforzó que fan por estar con nos, sabemos o gran sacrificio e o custo, e so nos queda facerlles o mais cómodo e ameno o tempo que duren os seus traballos e estar a sua disposición para o que precisen. E pedirlles perdón, por qué estamos iniciando un longo e duro camiño e seguro erraremos moitas veces»

«Moitas grazas»