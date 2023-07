Rey Varela asegura que contribuirá desde las Cortes a que Ferrol tenga «un peso importante» en las decisiones del Estado

El alcalde de Ferrol y senador electo por designación autonómica, José Manuel Rey Varela, ha asegurado que contribuirá desde las Cortes generales a que la ciudad departamental tenga «un peso importante» en las decisiones del Estado.

Rey Varela se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios en el Parlamento de Galicia, donde se ha celebrado el pleno extraordinario para elegir a los tres senadores representantes de la Comunidad autónoma para la XV Legislatura de las Cortes Generales –dos del PP y una del BNG–.

Defensa de los intereses de Galicia y en particular de Ferrol

En su intervención, ha asegurado asumir su nueva responsabilidad como senador por designación autonómica como «mucha responsabilidad» en defensa de los intereses de Galicia y, particularmente, en defensa de los intereses de Ferrol.

Rey Varela ha sostenido que se trata de una ciudad en las que las decisiones que adopta el Estado «tienen un peso muy específico» y que, por lo tanto, «tratará de contribuir desde las Cortes a tomar decisiones favorables para Ferrol». «A que Ferrol tenga un importante peso en las decisiones del Estado y a traer cosas para aquí», ha afirmado.

Asimismo, preguntado por las prioridades de Galicia para la próxima legislatura en las Cortes Generales, Rey Varela ha citado la necesidad de la llegada de la alta velocidad tanto a Ferrol como al resto de ciudades gallegas en un escenario en el que «de momento solo ha llegado a Ourense».

«Creo que es uno de los temas clave para que una región que está en una situación estratégica desde el punto de vista marítimo pero en la periferia desde el punto de vista terrestre pueda competir mejor», ha afirmado para citar también la gestión de los fondos europeos.

La postura de la oposición

Además, preguntado por las críticas de la oposición que le afean su nombramiento como senador dos meses después de haber sido elegido alcalde, Rey Varela ha recordado que ya fue alcalde de Ferrol y presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), así como conselleiro y al mismo tiempo diputado autonómico.

«No digo que sea fácil, pero sí que pediría a algún grupo que se modere. No podemos estar así siempre, en la crítica permanente», ha dicho para asegurar que los gallegos desean que «arrimen el hombro un poco para colaborar» y no que estén en «enfrentamientos personales permanentes».

Además, ha recordado el caso de otros regidores que compatibilizaron cargos, como el que fuera alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, quien también fue senador al mismo tiempo.

«Yo asumo estas responsabilidades agradeciendo la propuesta que me ha hecho el presidente de la Xunta, del Grupo Parlamentario y ahora la designación de la Cámara, pero desde luego mi dedicación siempre fue Ferrol. Estoy entregado en cuerpo y alma a Ferrol», ha señalado para asegurar que «llevan mucho años diciendo» que él había «abandonado Ferrol«.

«La primera que lo dijo fue Yolanda Díaz. Yo me presenté contra Yolanda Díaz y ella quitó dos concejales y yo 13», ha indicado.