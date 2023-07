O ciclo Xullo, Mes da Patria inaugúrase en Fene este venres cunha festa infantil

A praza do alcalde Ramón José Souto González será o escenario este venres, 7 de xullo, da primeira actividade do ciclo que engloba toda a programación organizada pola concellería de Cultura ao redor da conmemoración do 25 de xullo, Día da Patria Galega.

A festa infantil, a cargo de La Guagua, desenvolverase desde as 18 até as 21 horas e incluirá xogos acuáticos, festa da escuma, batallas con pó de cores, música, xogos xigantes, camas elásticas e inchables de auga.

A entrada será libre e de balde.