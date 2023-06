Ortigueira arropa a Kepa Junkera en su regreso histórico para ‘renacer’

Ortigueira arropó ayer sábado día 24 al músico Kepa Junkera en su regreso histórico al municipio tras más de una década. Lo hizo para presentar, en el Teatro de la Beneficencia, su documental y libro con título homónimo ‘Berpiztu’ , que significa ‘Renacer’, y que incluye imágenes y testimonios nunca vistas sobre el músico, que vió su carrera interrumpida a finales del año 2018 tras sufrir un ictus.

El alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, destacó que Kepa Junkera es “un deses músicos que deixan pegada alí onde pisan e, en Ortigueira, deixouna”. Además de agradecerle su generosidad de elegir nuestra villa para presentar su “Renacer”, Calvín definió este documental como “unha lección de vida” y “unha oda á superación”. En este sentido , destacó que en él el músico bilbaíno demuestra que no perdió la ilusión, el humor y, sobre todo, su capacidad de trabajo: “A fortaleza de Kepa non ten límites e sei que nunca deixará desorprendernos”, afirmó.

Con este acto, Valentín Calvín dio por inaugurada la noticia edición del Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira: “Porque non hai mellor xeito de facelo e porque, ante todo, Kepa meréceo. Por todo o que lle deu á nosa vila pero, sobre todo, polo que lle leva dado á música folk internacional e á da súa terra, Euskadi”. El evento, en el que colaboraron el Ayuntamiento y la organización del Festival de Ortigueira, comenzó con una visita del músico al banco de Loiba, uno de los lugares más emblemáticos de una Ortigueira guardada en el corazón del músico.

Al mismo tiempos el Teatro de la Beneficencia acoge desde este sábado una exposición sobre Kepa Junkera con las fotografías de Sonia Navas y Sindo Novoa. La muestra se podrá visitar hasta el final del Festival de Ortigueira, que se celebrará entre el 9 y el 16 de julio.