Narón acolle este luns o pleno do sorteo de membros das mesas electorais do 23X

O Concello de Narón acolle o vindeiro luns, día 26, ás 09.00 horas o pleno no que se procederá a sortear os membros que integrarán as diferentes mesas para as eleccións xerais que se celebrarán o vindeiro 23 de xullo.

O sorteo realízase a través dun procedemento informático e as persoas seleccionadas recibirán nos días seguintes ao pleno unha notificación no seu domicilio