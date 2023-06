Editorial-Nos acercamos al 17 J, jornada para elegir acaldes en la zona norte

Nos acercamos a la fecha festiva, para algunos, ya que este sábado, día 17, se produce el cambio de corporaciones municipales tras el 28 M.

En la zona norte “todo seguirá igual” en algunos concellos donde los actuales alcaldes, en funciones actualmente, han sabido ganarse la confianza de los ciudadanos y éstos les dieron la mayoría absoluta.

Empezando por Ferrol, en donde José Manuel Rey Varela se ha ganado la alcaldía “a pulso” y en parte por algunos desatinos, que quizás no se reconozcan, del candidato socialista y algún que otro miembro del grupo de gobierno. Cuando se piensa más con la cartera -funcionarial y la poltrona que con la política ciudadana…malo.

“Ya todo está consumado”, unas palabras del Salvador, que vienen muy al caso para lo sucedido en Ferrol y en algún otro concello.

Mayoría absoluta en Neda para el alcalde socialista Ángel Alvariño, que llegó a sufrir un acoso, varios, ante la junta electoral, sin más. En Neda ya se dio siempre por hecho de que el actual alcalde seguiría al frente de la corporación, a pesar de caras nuevas en el PP. A Alvariño, como a otros alcaldes de la zona le ocurre como a Paco Vázquez, los ciudadanos de distintos partidos piensan en la persona, dejando aparte el grupo político al que pertenece.

Mayoría absoluta en Valdoviño para el también alcalde socialista Alberto González Fernández. Allí también trató el Partido Popular de cambiar la cara del cartel, pero difícil ante la labor del candidato socialista que le valió el “recuncar”.

Y siguiendo con mayorías absolutas…la alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoy Maceiras del BNG y la del de San Sadurniño, el también nacionalista Secundino García Casal.

Donde “barrieron” fue en Mañón con una candidatura del Partido Popular a cuyo frente Alfredo Dovale Pedreira salió adelante con siete ediles frente a los dos socialistas. Aquí un recuerdo para Alfonso Balseiro, un “alcalde de siempre” fallecido hace algo más de tres años.

Y de Mañón a Pontedeume, una villa que lleva apoyando la labor, intensa, de su alcalde, el socialista Bernardo Fernández Piñeiro, desde el año 2015 en el que logró la mayoría absoluta y con la que sigue contando. Continúa siendo el alcalde de todos, como lo demuestran sus nueve concejales, frente a dos del PP y otros dos del BNG.

No puede quedar en el olvido As Somozas con su actual alcalde popular Juan Alonso Tembrás, con otra mayoría absoluta, ni Miño, localidad en sus tiempos feudo del PP y que ahora gobierna el PsdG-PSOE, de nuevo, con el alcalde Manuel Vázquez Faraldo.

En As Pontes, Valentín González Formoso, gobernará en solitario al lograr mayoría completa pese a bajar en el número de puestos. Se vislumbra que volverá a ser elegido presidente de la diputación provincial.

Y si pasamos a otros concellos…en Narón lo tiene fácil Terra Galega (10). Tras casi alcanzar la mayoría absoluta unos días antes, unas horas, de ese 17 J, acto formal de toma de posesión de las alcaldías,y sin ser futurólogo todo hace predecir un apoyo o una abstención del BNG. Personas conocedoras del tema cuando se les pregunta como están las posibles negociaciones nos dicen que “van”. Atrás quedan el PP (6), que con una candidatura “poco conocida” al igual que la de Jorge Ulla (PSOE) que solo logró dos puestos poco podrán hacer tras una mala campaña electoral.

En Mugardos ya ni hace falta negociar si nos atenemos a lo acordado a principios de este mes ” que se garanticen las investiduras de alcaldes y alcaldesas progresistas el próximo sábado 17 de junio, el PSOE apoyará al BNG donde sea la fuerza más votada y viceversa, el BNG apoyará al PSdeG-PSOE allí donde sean la fuerza más votada». Por lo tanto el PP a pesar de ser la fuerza más votada tendrá que irse a la oposición con sus cinco ediles, mientras los socialistas (3) y nacionalistas (3) apoyados por EU (2) elegirán como alcalde a Evaristo Deus Deus del BNG.

En Ares no lo tiene difícil el socialista Julio Iglesias (6), al poder seguir contando con NAL (1), justo lo necesario para lograr mayoría, ffente a un PP (3) y un BNG (3).

Pasando a Fene, si se cumplen los acuerdos a nivel Galicia Juventino Trigo será el nuevo alcalde con sus 7 puestos en la corporación a los que se añadirían los 3 del PsdG-PSOE, sin necesidad de contar con el voto de IU. Los dos cabezas de listas ya han mantenido encuentros y ..hasta ahí, sin olvidar que a los socialistas le habrán llegado ofertas desde el grupo popular (6).

En Cedeira, otro tanto de lo mismo, el PSOE gobernará con facilidad, contando con el BNG mientras el PP del ex alcalde de Moeche se queda en la oposición con sus cuatro ediles. Al igual que en Cariño.

Pero hay tres concellos a los que el 17 J habrá que mirar con lupa.

En Cabanas el PP logró cinco ediles, el PSOE tres; el BNG 2, y SCV-CCVV 1. Se ha estado negociando, posiblemente se continúa, porque ese grupo con 1 edil apoye a los populares lo que les daría de nuevo la alcaldía, después de que ésta tuviese “un pase” por la izquierda. Las espadas están en lo alto.

En A Capela mientras el PsdG-PSOE logró cuatro puestos en la corporación otro grupo el AIAC logró otros 4 por lo que la llave la tiene el PP con un solo edil, ya que los socialistas con 13 votos más en las elecciones del 28-J lograrían mantener la alcaldía con la simple abstención de los populares.

Y el tercer caso que se presenta en la zona norte es el de Ortigueira. Allí el PP con su candidato Valentín Calvín podría alcanzar el gobierno local con sus cinco puestos logrados. La mayoría para elegir en primera vuelta al alcalde es de 7 votos. El Partido Popular cuenta con sus 5 más el de XA.

La portavoz de Primeiro Ortigueira, ex PP, señala en Facebook que piensan votarse asimismos lo que supone que no habrá mayoría,en primer votación, pero si no hay sorpresas saldrá elegido el partido más votado, en ese caso el de los populares.

Ya ven como están las cosas, tienen incluso cierto morbo. Y mientras..de Guatemala a Guatepeor… del 28 J (municipales) al 23 J (generales). Fastidiando a más de uno las vacaciones y algo mas.

Desde Ultramar

Pedro Sanz-director