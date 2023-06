Inscricións en Narón nos Campamentos Culturais de verán

O Padroado da Cultura de Narón formalizará do 12 ao 15 de xuño unicamente as inscricións nos Campamentos Culturais de verán presentadas por menores empadroados en Narón, se ben a xornada do venres 16 poderán tramitalas os menores empadroados noutros concellos.

No momento da inscrición non será preciso presentar certificado de empadroamento, se ben ese requisito se comprobará con cada unha das solicitudes presentadas. No caso de que o menor non estea censado en Narón darase de baixa automáticamente destes campamentos e deberán solicitar oficialmente a devolución do importe abonado en concepto desa inscrición.

Os Campamentos culturais de verán do Padroado desenvolveranse do 3 de xullo ao 11 de agosto, en tres quendas con grupos de menores de entre 3 e 12 anos, tal e como se indicou dende o Padroado.

O prezo por quincena é de 50 euros e as inscricións deben tramitarse nas oficinas do Pazo da Cultura, rúa Holanda s/n, de luns a venres, en horario de 9.00 a 13.00 do 12 ao 16 de xuño, reservándose os catro primeiros días para que se inscriban os nenos empadroados en Narón, tal e como se recalcou dende o Padroado.