Axenda en Narón do 8 ao 10 de xuño de 2023

Xoves 8 de xuño de 2023:

-Actividade: Día do Medio Ambiente

O Concello desenvolve xunto coa asociación de Tempo libre Croio os actos do Día do Medio Ambiente, con varios obradoiros abertos á cidadanía en xeral e unha plantación de árbores autóctonas a partir das 18.00 horas no Paseo de Xuvia (inmediacións do parque infantil).

Venres 9 de xuño de 2023:

-Actividade: Presentación do libro “El tren de la poesía” ás 18.30h. na Biblioteca municipal (sala multiusos da planta soto). A escritora Maite Gascón presentará o seu libro , unha publicación orientada a espertar o gusto pola poesía nos menores de entre 6 e 8 anos. A convocatoria está aberta á cidadanía en xeral.

-Actividade: Ciclo de conferencias do programa de Prevención da depresión e mellora da saúde mental ás 19.30h. no Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros. A médica psiquiatra Teresa Velasco e o psicólogo clínico Ricardo Vázquez falarán sobre “Psicoloxía e psiquiatría, diferenzas e traballo conxunto”. Convocatoria, que remata este mes.

-Actividade: Andaina solsticial no Val.

A programación de actos da Recreación da Lenda da Fada da Pena Molexa levarase a cabo na parroquia do Val dende hoxe, cunha andaina solsticial onde os participantes realizarán un percorrido que iluminarán con fachos. Organiza o Concello de Narón, a través do Padroado da Cultura, en colaboración coa AVV Os Irmandiños do Val. Saída do convento de Baltar (O Val), ás 22.30h.

Sábado 10 de xuño de 2023:

-Actividade: Raid Cidade de Narón; O Concello de Narón e o Club Gallaecia Raid organizan esta convocatoria, que consistirá nunha carreira a pé, en bicicleta de montaña, patíns e kayak. De 10.00 a 19.00 con Saída do paseo de Xuvia.

-Actividade: Roteiro cicloturista pola parroquia do Val; A programación das lendas da Lendas da Pena Molexa inclúe esta actividade, aberta á participación da cidadanía en xeral e que non precisa de inscrición previa. Saída ás 11.00 horas do Centro Cívico Social do Val.