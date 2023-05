O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, «erixe a Olaia Ledo como a alcaldesa que precisa Narón e rematar coa pasividade, a inacción e o desleixo por parte do actual goberno municipal, desbloquear os proxectos pendentes e arranxar espazos como o da estación de ferrocarril en Xuvia, coa súa reparación e coa posta en marcha de novos servizos como as cercanías ferroviarias», declarou na súa visita o Concello de Narón en apoio á candidata do BNG.

“O BNG foi, durante estes catros anos, a voz do pobo no Concello e a voz de Narón no Parlamento de Galiza, no Congreso e no Parlamento Europeo” sinalou a candidata á alcaldía. Así mesmo, puxo en valor o traballo realizado para solucionar diversos problemas que afectaban á veciñanza de Narón: “demandamos a recuperación do persoal da estación de Xuvia, do persoal de Correos, a posta en valor do Muíño das Aceas, o caso dos desafiuzamentos por parte da SAREB, o arranxo dos apeadoiros e mesmo a construción dunha residencia para as persoas idosas” enumerou a candidata do BNG á alcaldía.

Ledo adianta o compromiso da organización nacionalista coa cidadanía de Narón e erixe o BNG como “a ferramenta máis útil que ten o pobo galego para defender Galiza e os seus intereses”. Neste sentido, destaca o papel fundamental que tivo o deputado do BNG no Congreso durante esta lexislatura e avanza que, na vindeira lexislatura, “o BNG terá un grupo parlamentario na cámara baixa para defender con máis forza os intereses dos galegos e galegas”. “Sabemos que ó momento do BNG e que un Concello do BNG forte fará que todos estes problemas que ten Narón teñan solución” afirmou Olaia Ledo.

Pola súa parte, o deputado do BNG no Congreso lembrou as iniciativas rexistradas para que o Goberno do Estado levase a cabo o arranxo na vía de acceso e o entorno da estación de ferrocarril de Xuvia. “É necesario o acondicionamento da vía porque o seu estado actual é lamentábel e dificulta o tránsito, para os vehículos e as persoas” sinalou. Sorprendentemente, explica Rego, a resposta do executivo é que, tanto o acceso como a zona do aparcamento son competencia do goberno municipal. Neste sentido, o deputado nacionalista sinala a necesidade de ter un goberno liderado polo BNG no Concello de Narón “para desbloquear este proxecto e arranxar, dunha vez por todas, este espazo”.

“Presentamos emendas nos sucesivos proxectos de Orzamentos do Estado, así como numerosas iniciativas no Congreso, para reverter a situación de desmantelamento da liña do FEVE mais os partidos do Goberno -PSOE e U- votaron sistematicamente en contra” recordou Néstor Rego. No concreto, continúa, a frente nacionalista defende a mellora da rede de infraestruturas, o arranxo dos apeadeiros -como a estación de Xuvia- e pasos da rede, así como a implantación do servizo de cercanías. “Seguimos a reclamar esta mellora das infraestruturas e o aumento de persoal para garantir a prestación do servizo ferroviario tanto para pasaxeiros como para mercadorías” reivindicou nas seu comunicado.