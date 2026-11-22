Brico Depôt y Parque Ferrol impulsan una campaña para la mejora de los hogares de la comarca

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Brico Depôt Ferrol y Parque Ferrol colaboran en una campaña para apoyar a quienes estén pensando en realizar mejoras en su vivienda. A través de dos acciones que se desarrollarán durante noviembre y diciembre, la iniciativa busca facilitar el acceso a soluciones para la mejora del hogar, combinando materiales y asesoramiento especializado para proyectos de reforma.

“En Brico Depôt creemos que un hogar se construye día a día, con soluciones accesibles y el acompañamiento adecuado”, destaca Pablo Barreiro, director de Brico Depôt Ferrol. “Por eso, esta acción conjunta con Parque Ferrol nos permite estar aún más cerca de las personas de la comarca, ayudándoles a mejorar sus viviendas con materiales y asesoramiento profesional”.

Materiales y asesoramiento profesional para renovar el baño.

Además de un vale de 1.300 euros para materiales y productos de baño, la iniciativa incluye el asesoramiento del equipo especializado de Brico Depôt Ferrol, que acompañará a la persona ganadora en la definición de su proyecto de renovación.

La participación permanecerá abierta hasta el 29 de noviembre a través de Instagram. Las bases pueden consultarse en la web de Parque Ferrol. El vale se canjeará presencialmente en Brico Depôt Ferrol y estará destinado exclusivamente a materiales y productos para el baño. El transporte y la instalación correrán a cargo de la persona ganadora.

La campaña se completa con una promoción para clientes de Brico Depôt.

La campaña tendrá también presencia en la galería de Parque Ferrol. Hasta el 16 de diciembre, los clientes que realicen una compra superior a 50 euros en Brico Depôt podrán participar en el sorteo de una tarjeta regalo de 500 euros.

La participación se realizará mediante inscripción presencial en el espacio habilitado para la promoción. Será imprescindible conservar el ticket de compra, que se solicitará a la persona ganadora para validar el premio. “Queremos que las acciones que impulsamos junto a nuestros establecimientos respondan a las necesidades de quienes nos visitan. Con esta colaboración con Brico Depôt, acercamos a los vecinos de la comarca una ayuda para mejorar sus hogares, con materiales y asesoramiento especializado para llevar a cabo sus proyectos”, señalan desde Parque Ferrol.