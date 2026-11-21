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Besteiro reivindicó Ferrol como el lugar «donde nació todo«: Aquí vino al mundo Pablo Iglesias, el fundador de un partido que, en palabras del secretario general, surgió «para defender los intereses y los derechos de la inmensa mayoría social de nuestro país».

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha rendido homenaje a 12 militantes socialistas históricos en Ferrol y ha llamado a «defender la democracia y los derechos sociales» en las urnas, el próximo 29 de noviembre.

Tal y como ha trasladado el PSdeG en nota de prensa, Besteiro participó este sábado en un almuerzo con militancia del partido, en el que se rindió homenaje a doce compañeros que llevan 40 años en las filas socialistas.

Durante la comida, el líder de los socialistas gallegos ha reivindicado que el próximo 29N «también será un muro para quienes quieren volver atrás» y se mostró convencido de que hay más personas que «quieren seguir avanzando».

Según ha señalado Besteiro, lo que se decide en las urnas es la democracia que se ha ido construyendo en España a lo largo de las últimas cuatro décadas, la misma que ha levantado un Estado del bienestar que hoy, ha afirmado, «se ve amenazado».

«El 29 de noviembre tenemos que defender la democracia porque la derecha y la ultraderecha quieren desmontar el Estado del bienestar», ha asegurado el socialista, acusando a ambas fuerzas de querer «recortar aquellos derechos construidos durante 40 años, entre todos».

En este sentido, el líder del PSdeG ha recordado que en Ferrol nació Pablo Iglesias, fundador de un partido que «surgió para defender los intereses y los derechos de la inmensa mayoría social del país».

Gómez Besteiro ha remarcado que la democracia que defienden los socialistas es la del Estado del bienestar y la del avance de los derechos sociales, la que se traduce en la educación y la sanidad públicas, así como en las pensiones y la atención a la dependencia. En este punto, se ha referido al reto de dar vivienda a los jóvenes y familias que «tanto la necesitan».