En el acto sectorial con el tejido empresarial y económico de la comarca, Rey Varela destaca que “Feijóo apoiará as empresas e impulsará o crecemento económico para fortalecer o tecido produtivo e facer que traballar volva merecer a pena”.
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El candidato número 1 al Senado por la provincia de A Coruña, José Manuel Rey Varela, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, junto al presidente de la APFSC, José Antonio Álvarez, participaron en el Parador de Turismo de Ferrol en un encuentro con el tejido empresarial e industrial de la comarca, para avanzar el modelo económico que planteado por Alberto Núñez Feijóo a partir del 29N.
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El paquete de propuestas contempla también una reducción de las cargas administrativas y burocráticas que soportan las empresas, así como una mayor estabilidad normativa y seguridad jurídica “As novas persoas autónomas non pagarán cotas á Seguridade Social durante o seu primeiro ano de actividade, nin tampouco durante o segundo se os seus ingresos non acadan o SMI”, reveló el candidato al Senado.
María Jesús Lorenzana destacó la oportunidad que puede representar la llegada de SAIC a Ferrol para la comarca además de convertirla en el polo industrial de la automoción del norte de Galicia.
Entre las principales medidas presentadas sobre las que se asentará este modelo económico destacan: la apuesta por una fiscalidad más favorable a la actividad productiva, la bajada de impuestos, reducir burocracia, facilitar la actividad empresarial, incentivar la contratación y aumentar la productividad.
“Precisamos que España volva ser un referente en crecemento económico, na xeración de emprego e na aposta pola diversificación industrial”, señaló Rey Varela.
MÁS APOYO A LOS AUTÓNOMOS
En el ámbito de los trabajadores autónomos, la propuesta popular recoge la puesta en marcha de medidas para facilitar el inicio de la actividad, entre ellas la tarifa cero durante el primer año para los nuevos autónomos, ampliable a un segundo año en determinadas condiciones de ingresos.
Además, la vivienda habitual de la persona autónoma quedará protegida por defecto, para que emprender un negocio no implique poner en riesgo su hogar. También contempla la exención del IVA para los profesionales que facturen menos de 85.000 euros anuales, la simplificación de las declaraciones fiscales y bonificaciones en las cotizaciones empresariales por la contratación de los primeros trabajadores.
Otra medida importante es, según avanzó el popular, la bonificación el 100% de las cotizaciones empresariales por el primer trabajador contratado durante un año y el 50% por el segundo. Las personas autónomas que padezcan una enfermedad grave tendrán bonificada su cuota a la Seguridad Social desde el primer día de baja.
MÁS INVERSIÓN E INNOVACIÓN
Rey Varela detalló que la propuesta económica incluye también incentivos para que las empresas puedan deducir en el mismo ejercicio fiscal las inversiones realizadas en maquinaria, equipamientos, digitalización, software, ciberseguridad y patentes.
En un mundo cada vez más globalizado y marcado por el rápido avance de las nuevas tecnologías, el candidato popular puso el foco en el papel de la inteligencia artificial y en la necesidad de adaptar la formación de los trabajadores a este nuevo contexto. En este sentido, destacó que “cada traballador disporá dun cheque de formación, que conservará aínda que cambie de empresa e que poderá utilizar para formarse onde elixa”.
El Partido Popular también reducirá las trabas que dificultan el crecimiento empresarial, simplificando las obligaciones de las compañías de hasta 250 trabajadores y estableciendo incentivos para las empresas que aumenten su tamaño y capacidad productiva. Además, se facilitará que las empresas emergentes (startups) y las compañías innovadoras que aún no tengan beneficios puedan recibir de forma anticipada una parte de los incentivos fiscales destinados a la inversión.
FERROL, EN EL MAPA DE LAS GRANDES DECISIONES
El candidato al Senado no dejó pasar la oportunidad de hablar del momento de transformación que está viviendo la ciudad, después de años marcados por la crisis del sector naval y por la pérdida de actividad industrial. “Conseguimos avanzar na diversificación industrial tan necesaria, e hoxe Ferrol, ademais do sector naval, destaca tamén pola eólica mariña e pola chegada de novas empresas como SAIC”, subliñou.
En este sentido, calificó la implantación de SAIC como “un proxecto internacional cun enorme potencial transformador e con impacto en toda Galicia, pero, sobre todo , na nosa cidade”. “Ferrol pode converterse nun referente dá nova automoción eléctrica”, afirmó.
Además, la implantación de SAIC favorecerá la creación de empresas auxiliares y nuevas actividades económicas, al tiempo que permitirá reforzar el papel estratégico del puerto exterior, diversificar la economía local y abrir nuevas oportunidades para el tejido empresarial y laboral de Ferrolterra “Debemos aproveitar as oportunidades de investimento internacional e evitar que Ferrol volva quedar á marxe dos grandes proxectos industriais”, manifestó.