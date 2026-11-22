Iva Belosevic jugadora del BAXI Ferrol, operada con éxito de la rotura del ligamento de la rodilla derecha

Compartir Facebook

Twitter

WhatsApp

Iva Belosevic ha sido intervenida quirúrgicamente esta semana, en el Hospital Ribera Juan Cardona de Ferrol, para reconstruir el ligamento cruzado anterior (LCA) de su rodilla derecha.

La operación ha sido realizada por los doctores Ignacio Valenciano y Mario López, que han empleado la técnica HTH (hueso-tendón-hueso).

Según el equipo médico, el resto de estructuras de la rodilla se encontraban en buen estado. El alta hospitalaria se concretará en función de la evolución de la jugadora.

Una vez recibida el alta, comenzará el proceso de recuperación y rehabilitación, cuyos plazos se irán marcando según su progresión y las indicaciones del equipo médico.

Desde el BAXI Ferrol han querido agradecer «el trato recibido a los doctores Valenciano y López y a todo el personal del Hospital Ribera Juan Cardona, y trasladar todo nuestro cariño y apoyo a Iva» han expresado desde el Club.