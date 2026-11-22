«El frío no puede dejar que nuestra humanidad se enfríe»: Movilidad Humana impulsa la 9ª Campaña del Abrigo en Ferrolterra

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Del 23 de noviembre al 4 de diciembre, la entidad organiza una nueva edición de recogida e intercambio de ropa de abrigo y de cama, y hace un llamamiento a la solidaridad y al cuidado comunitario.

La Asociación Movilidad Humana pone en marcha la novena edición de la Campaña del Abrigo, una iniciativa que, año tras año, moviliza la generosidad de la población de Ferrolterra para acompañar a quienes afrontan mayores dificultades durante los meses de frío.

«El frío no puede dejar que nuestra humanidad se enfríe». Con este mensaje quieren recordarnos a todos que compartir es mucho más que entregar una prenda: es reconocer la dignidad de las personas, fortalecer los vínculos comunitarios y mantener viva la esperanza a través del cuidado mutuo.

La campaña solicita ropa de abrigo y ropa de cama, especialmente mantas y edredones. Todas las prendas y artículos deben entregarse limpios, en buen estado y listos para ser utilizados por otras personas. Cuidar también significa compartir desde el respeto y la dignidad.

Después de nueve ediciones, esta campaña representa el compromiso de una comunidad que entiende la solidaridad no como un gesto excepcional, sino como una práctica cotidiana. Contar con ropa adecuada para protegerse del frío es una necesidad básica y no debería depender de la situación económica de cada hogar.

Desde la Asociación Movilidad Humana agradecen a la población de Ferrolterra su generosidad durante todos estos años, así como a las entidades que colaboran y hacen posible sostener esta iniciativa, «porque compartir también es cuidar. Y cuidar de quienes más lo necesitan es mantener encendida la esperanza de una sociedad más humana», e invitan a toda la ciudadanía a participar y a seguir construyendo «una Ferrolterra donde la solidaridad, el cuidado y la dignidad sean responsabilidades compartidas». «Hasta que la dignidad se haga costumbre».

DATOS DE LA CAMPAÑA

Fechas: Del 23 de noviembre al 4 de diciembre de 2026

Qué se recoge: Ropa de abrigo, mantas, edredones y ropa de cama, siempre limpia y en buen estado

Horario: 11:00–14:00 y 17:00–20:00 horas

En Ferrol: Capilla de la Orden Tercera, Rúa San Francisco, 3

En Narón: Avenida do Mar, 115 (Polígono da Gándara)

Organiza: Asociación Movilidad Humana y colaboran la Orden Tercera y el Centro de Recursos Solidarios de Narón