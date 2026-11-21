Encuentro de corales y rondallas de la zona rural de Ferrol en la AVV de A Cabana

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En la tarde de este sábado ha tenido lugar un encuentro de corales y rondallas de la zona rural, celebrado en el local social de la Asociación de Vecinos (AVV) de A Cabana.

La jornada musical, que congregó a numerosos vecinos y aficionados a la música tradicional, contó con las actuaciones de la coral Alecrín de Brión, la coral Ecos de Chamorro y la rondalla Nas Ondas del Mar.

El evento se enmarca dentro de la programación cultural destinada a dinamizar las parroquias del rural ferrolano y poner en valor el tejido asociativo y la tradición musical de la ciudad y contó entre otros, con asistencia del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

Durante el acto, el regidor agradeció la labor de las agrupaciones participantes por mantener viva la cultura popular gallega, así como el trabajo de la entidad vecinal de A Cabana por acoger y organizar iniciativas que fomentan la convivencia entre parroquias.