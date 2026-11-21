CAMPAÑA

11.00 horas: En Santiago, el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, participa en un acto sectorial de pesca. Hotel Eurostars San Lázaro. //13.30 horas: En Chantada, realiza un paseo por el municipio. Ante el Círculo Recreativo e Cultural de Chantada // 18.30 horas: En Monforte de Lemos, participa en un mitin en Monforte. Restaurante Manuel Bistró// 21.30 horas, participan en la cena de Navidad del PP de Sanxenxo. Pavillón de Nantes (A Revolta)

12.00 horas: En Ferrol, rueda de prensa previa al acto público de los candidatos del Frente Amplio, Verónica Barbero, Paulo Carlos López, Rocío Núñez, Xosé Lois Piñeiro, Malay Sobrín y Jorge Suárez. Entrada del centro cultural Torrente Ballester.

12.00 horas: En Pontedeume (A Coruña), el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, participa en un reparto electoral. Mercado Municipal // A las 15.00 horas, en Ferrol, Gómez Besteiro asiste a la comida de homenaje a los miembros de la agrupación socialista de Ferrol con más de 40 años de militancia. Restaurante La Torilla// A las 19,30 horas, en Foz (Lugo), Gómez Besteiro participa en un mitin, junto a la presidenta de la Diputación, Carmela González, y los candidatos César Mogo y Patricia Otero, entre otros. Sala Bahía, Cervantes

12.00 horas: En Vigo, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y la candidata Carme da Silva, entre otros, participan en un encuentro con jóvenes. Sala MasterClub, Urzáiz 1 // A las 19.00 horas, en Palas de Rei (Lugo), acto de campaña sobre Altri, con participación de Ana Pontón y de los candidatos Néstor Rego, Inma Castro y Olalla Rodil. Casa da Cultura.

SOCIEDAD

10.00 horas: En Santiago, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, asiste a la jornada Dimensión dixital no marco do proxecto Erasmus+ Incluídas, de formación docente. Escola Galega de Administración Pública (rúa de Madrid, 2).

10.00 horas: En Santiago, la asociación Dereito a Morrer Dignamente organiza la IV Xornada da Morte Digna, con presencia del presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el oncólogo Albert Tuca; la vocal de la Comisión galega de Garantía e Avaliación, la enfermera Etelvina Caeiro; y el filósofo Jorge Álvarez Yagüez; entre otros. Facultad de Derecho de la USC.

11.15 horas: En Laxe, el conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez, visita el entorno de Os Penedos de Pasarela e Traba. https://maps.app.goo.gl/qvdziiaxLCwCpALd8. Declaraciones al inicio. // 11.50 horas: En Vimianzo, asiste a la Gala da Pesca Deportiva Galega. Casa da Cultura. https://maps.app.goo.gl/CMKMbmhpqH8qRzdv5.

11.15 horas: En Teo, el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, participa en la Gala y Acto de Entrega dos Trofeos e Medallas da Liga de Fútbol Sala e Baloncesto Special Olympics Galicia 2026. Hotel Congreso.

11.30 horas: En Betanzos, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, da cuenta de la licitación de las obras de mejora de seguridad en la AC-542 en Infesta. https://maps.app.goo.gl/T7QmXUTTFGetRhNy7.

12.00 horas: En Carballo, la conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, asiste a la gala del 50 aniversario de la Asociación de pais e nais de persoas con discapacidade intelectual de Bergantiños (Aspaber). Pazo da Cultura. // 19.00 horas: En A Coruña, acude al acto de celebración por el 30 aniversario de la Liga Reumatolóxica Galega. Asiste también el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira. Pazo da Ópera.

12.30 horas: En Vigo, el Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galicia (STEG) presenta su revista ‘Aulas Libres’ y sus candidaturas para las elecciones sindicales del 3 de diciembre. Café de Catro a Catro.

13.30 horas: En O Grove, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, asiste al XXXIV Gran Capitulo Internacional da Confraría do Centolo Larpeiro do Grove. Pabellón de Congresos e Exposicións da illa da Toxa.

15.00 horas: En Cambados, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, participa en la jornada de convivencia de la bodega Paco&Lola. Restaurante Casa Rosita.

CULTURA

10.00 horas: En Vigo, apertura del Simposio das Letras Galegas 2026, bajo el título ‘Begoña Caamaño: literatura, xornalismo e vida’, organizado por la Real Academia Galega. Museo MARCO.

20.30 horas: En Santiago, gala de clausura de la 40ª edición de Cineuropa. Asiste, entre otros, la alcaldesa, Goretti Sanmartín. Teatro Principal.

LOCAL

11.00 horas: En O Rosal (Pontevedra), concentración convocada por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Rosal para defender los servicios públicos. Praza do Calvario.

12.00 horas: En A Coruña, el concejal de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, presenta el VIII Congreso Galego de Xestión Deportiva de Agaxede. Palacio Municipal de María Pita (Salón Real).

12.50 horas: En O Grove (Pontevedra), el presidente de la Diputación, Luis López, participa en los actos del XXXIV Gran Capítulo Internacional de la Cofradía do Centolo Larpeiro do Grove. Pabellón de Congresos y Exposiciones de la isla de A Toxa

14.00 horas: En A Teixeira, el presidente de la Diputación de Ourense, participa en la XXV Festa do Viño Novo.

14.30 horas: En Lugo, la alcaldesa, Elena Candia, participa en la comida anual de Aprevar. Sede de Aprevar.

17.00 horas: En Burela, la presidenta provincial y alcaldesa de la localidad, Carmela López, asiste al partido entre el Reyco Burela FS y el Grupo Forma-T Vilalba FS. Pavillón Vista Alegre.