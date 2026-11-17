CAMPAÑA

— 10.30 horas: En Vigo, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y la cabeza de lista al Congreso por la provincia de Pontevedra, Carme da Silva, mantienen un encuentro con los vecinos de la Privada Moderna. Calle Privada Moderna 4.// 20.00 horas: En Moaña, participan en un mitin, junto al candidato al Senado, Kevin González, y la alcaldesa, Leticia Santos. Plaza de Abastos.

— 11.30 horas: En Vilagarcía, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, participa en un acto de campaña junto al secretario provincial del partido, David Regades. Praza de Galicia con Clara Campoamor.// 17.30 horas: En Xinzo da Limia, Besteiro visita la comarca para poner en valor la acción del Gobierno en el regadío y la agricultura. https://maps.app.goo.gl/31mUfB2GF6JDJudt9?g_st=ac.

— 12.30 horas: En Narón, el vicepresidente de Economía del PP, Alberto Nadal, junto al candidato al Senado, José Manuel Rey Varela, visita Megasa. Declaraciones y gráficos al inicio.// 16.30 horas: En Vigo, Alberto Nadal y el candidato al Congreso por Pontevedra, Julio García Comesaña, entre otros, participa en una reunión con CEAGA. Declaraciones y gráficos al inicio. Sede de CEAGA.

— 20.00 horas: En Pontevedra, el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, participa en un mitin, con el presidente provincial del partido, Luis López, y otros cargos del partido. Colegio Froebel.

POLÍTICA

— 10.00 horas: En Santiago, Pleno del Parlamento. Pazo do Hórreo.

ECONOMÍA-LABORAL

— 11.30 horas: En Santiago, UU.AA. hace una valoración de la situación del sector lácteo ante la renovación de los contratos. Sede nacional de UUAA.

— 13.00 horas: En Vigo, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, se reúne con el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana. Delegación de la Xunta. Solo gráficos.

— 16.30 horas: En Bruselas, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, interviene en el evento de la Coalición Agriregions. Edificio Jacques Delors. Puede seguirse por streaming. Declaraciones a las 17.15 horas, en la sede del Comité Europeo de las Regiones.

— 17.15 horas: En Vigo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, atiende a los medios antes de participar en una concentración de denuncia por el ataque sufrido en la sede del sindicato el pasado 11 de noviembre, con un artefacto explosivo. También estarán el secretario general de Galicia, Cristóbal Medeiros, y el secretario comarcal, Ernesto Fontanes. Sede de UGT.

SOCIEDAD

— 10.00 horas: En Santiago, la conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, preside el pleno del Observatorio galego contra a discriminación por orientación sexual e identidade de xénero. Edificio Fontán.// 12.00 horas, visita el Centro de Recuperación Integral. Rúa da Carballeira de San Lourenzo, 24.

— 11.00 horas: En Chantada, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, firma un convenio con el alcalde de Chantada, Manuel Varela. Ayuntamiento.// 12.30 horas: En O Incio, visita el Centro de Conservación e Explotación de Estradas e informa del Plan de Vialidade Invernal 2026. https://maps.app.goo.gl/pwPqUHMcitkLYxGH7.

— 11.00 horas: En Fene, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, visita las obras del puerto de Barallobre. Lonja de Barallobre.// 11.30 horas, visita la pescadería de la cofradía de Barallobre. Puerto.// 18.00 horas: En Santiago, participa por videoconferencia en el Consejo Consultivo de Política Agrícola y Política Pesquera. Consellería. Solo gráficos.

— 12.15 horas: En Santiago, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, participa en la II Xornada de rede de Club de Ciencia. Museo Centro Gaiás.

— 12.30 horas: En A Coruña, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, presenta el cómic colectivo ‘España en liberdade. 50 anos, 10 historias’. Participan, entre otros, el director creativo del proyecto, Manel Cráneo, y la ilustradora Inés Vázquez. Delegación del Gobierno.// 16.00 horas: En Santiago, participa en el II Congreso Executivas de Galicia ‘Mulleres que abren camiño’. Edificio Cinc.

— 13.00 horas: En Santiago, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, se reúne con representantes de la Unión de Federacións Deportivas Galegas y de la Real Federación Galega de Fútbol. Parlamento. Solo gráficos.

— 14.00 horas: En Santiago, el conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez Iglesias, se reúne con el alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro. Consellería. Solo gráficos.// 17.00 horas, se reúne con representantes de la Asociación de Tecores de Galicia. Consellería. Solo gráficos.

CULTURA

— 19.00 horas: En Santiago, el secretario xeral da Lingua, Valentín García, asiste a la presentación de ‘A batalla do futuro. Unha biografía de Ramón Piñeiro’, de Beatriz García Turnes, editado por Galaxia. Museo das Peregrinacións.

SALUD

— 10.30 horas: En Santiago, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, firma un convenio con las tres universidad para implantar un protocolo común en materia de acompañamiento psicológico a los estudiantes. Consellería. Declaraciones.// 13.45 horas, interviene en la clausura del acto de reconocimiento de la Estratexia de Compra Pública Innovadora del Sergas. Consellería.

LOCAL

— 10.00 horas: En Oleiros, presentación de la acción promocional Pasaporte da Biosfera, por parte de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas. Noa Boutique Hotel.

— 10.00 horas: En Vigo, segunda jornada ‘Liderazgo femenino: una reflexión sobre retos y oportunidades’. Zona Franca.

— 11.30 horas: En Vigo, el alcalde de Vigo, Abel Callaero, recibe al presidente de Daquas, Jesús Maza Burgos. Alcaldía.// 18.30 horas, acude al encendido de Navidad del Centro Comercial Vialia.

— 11.30 horas: En A Coruña, la alcaldesa, Inés Rey, supervisa la fase final de los trabajos de la nueva zona de deportes de la playa de San Pedro de Visma. Parque Adolfo Suárez.

— 12.00 horas: En Ourense, presentación de Xantar 2026, 27º Salón Internacional de Turismo Gastronómico. Expourense.

— 16.00 horas: En Ourense, el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, participa en las I Xornadas de Humanización do Proceso Perioperatorio. Auditorio de Ourense.