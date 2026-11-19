CASA REAL

–11.30 horas (recogida de acreditaciones): En Ferrol, el Rey, Felipe VI, visita las unidades de la Armada. Cuartel Nuestra Señora de los Dolores.

CAMPAÑA

— 10.30 horas: En Santiago, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, visita o Feirón de Salgueiriños. Calle de Manuel María. Declaraciones.// 12.30 horas: En Noia, se reúne con la asociación de empresarios del Polígono. https://maps.app.goo.gl/VrYAJNEwauK1yXHH9?g_st=iw// 17.30 horas: En Ferrol, visita la sede de Asfedro.// 20.00 horas: En Vilalba, interviene en un acto electoral. Restaurante Terra Chá.

— 10.30 horas: En A Coruña, el vicesecretario general de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, participa en un desayuno sobre vivienda y autónomos. Hotel Eurostars Atlántico. Declaraciones y gráficos al inicio.// 14.30 horas: En Santiago, encuentro con el sector económico y empresarial. Hotel Oca Puerta del Camino. Sólo gráficos al inicio.// 17.30 horas: En Pontevedra, da un paseo. Solo gráficos. Plaza de Barcelos. Sólo gráficos.// 18.15 horas, participa junto al presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, en un encuentro con autónomos y pymes. APE Galicia.Sólo gráficos al inicio.// 20.00 horas: En Vigo, Alfonso Rueda y Juan Bravo, entre otros, participan en un mitin. Auditorio de Afundación.

— 11.30 horas: En Ourense, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, visita el mercado. Praza de Abastos.// 20.00 horas: En Vilagarcía, participa en un mitin. Salón García.

— 15.30 horas: En A Coruña, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y portavoz del Frente Amplio, Pablo Bustinduy, participa en un ‘roteiro’ por la vivienda. Declaraciones en Campo de Marte.

— 18.00 horas: En A Coruña, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, hace declaraciones antes de un acto. Praza de Pontevedra.

XUNTA

— 13.00 horas: En Santiago, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acude a la recepción del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y del seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, y en la ofrenda al Apóstol. Pazo de Raxoi.// 17.00 horas, Alfonso Rueda, Diego Calvo y el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, participan en la apertura de la exposición ‘Reyes del Mundo’ y en el homenaje a los deportistas gallegos. Multiusos Fontes do Sar.

ECONOMÍA-LABORAL

— 09.30 horas: En Vigo, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, participa en la inauguración del V Foro CEP Empresa Sostible. Sede de la CEP.// 11.00 horas: En Ourense, participa en un encuentro en el marco de la iniciativa Prato de Mercado. Plaza de Abastos nº 1.// 12.30 horas, participa en la inauguración del 27ª Salón Internacional de Turismo Gastronómico Xantar. Expourense. Acude, entre otros, el presidente de la Diputación de Ourense.

— 10.30 horas: En Santiago, presentación de la campaña y las movilizaciones de la CIG por el 25 de noviembre. Sede de la CIG.

— 18.30 horas: En A Coruña, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, inaugura el encuentro empresarial ‘Agrela: onde as empresas nacen, crecen e o futuro se constrúe’. Sede corporativa de Luckia. Acude, entre otros, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

SOCIEDAD

— 09.30 horas: En Baiona, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, participa en la inauguración del FARO SUMMIT – Future Alliance for Resilient Oceans. Parador de Baiona.// 12.00 horas: En Santiago, participa en la entrega del nuevo camión destinado a la gestión del material decomisado por Gardacostas. Cidade da Cultura, dársena de autobuses.// 16.00 horas: En Vilanova de Arousa, acude a la presentación de los avances del proyecto APROMEX,. Auditorio Valle Inclán de la Casa da Cultura.

— 09.15 horas: En Santiago, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, participa en la apertura del XX Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal. Auditorio Abanca.

— 10.00 horas: En Santiago, apertura del Congreso Medios de Comunicación e Igualdade de Xénero. Hotel Oca Puerta del Camino.

— 10.00 horas: En Santiago, la conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, se reúne con la presidenta de Autismo Galicia, Mercedes Fernández. Consellería. Solo gráficos.// 11.30 horas, acude a la presentación de la nueva sede de la Fundación Secretariado Xitano. Rúa Fontiñas, 31. Asiste. entre otras, la alcaldesa de Santiago.

— 11.00 horas: En Santiago, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, se reúne con el alcalde de Boqueixón. Consellería. Solo gráficos.

— 11.30 horas: En Santiago, el presidente del Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, y el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, presentan la iniciativa Viaxa!. Sala Loft del Lux Events Center.

— 11.30 horas: En Pontevedra, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visita A Parda. https://maps.app.goo.gl/aHmA84fJ3Kq8y2GS8. Declaraciones.// 17.30 horas: En Moraña, informa de la publicación en el DOG que amplía el presupuesto de ayudas para adquisición de viviendas. Solo gráficos. https://maps.app.goo.gl/WKa5rQ9iQ7Pt3ctW6.

— 12.15 horas: En Santiago, el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, saluda a los participantes en las jornadas de preparación del Plan Estratéxico de Recursos Humanos da Xunta. EGAP.

— 13.00 horas: En Sada, el conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez Iglesias, firma un convenio con el alcalde. Ayuntamiento.// 18.30 horas: En A Coruña, participa en la jornada Xoves verde: o valor de facer as cousas doutra maneira. Club Cámara Noroeste. Solo gráficos.

— 13.00 horas: En Santiago, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, participa en el I Encontro de Artesanía Alimentaria de Galicia. Edificio Bandalux Campus.

— 14.30 horas: En Santiago, coloquio de la Confederación de Empresarios de Galicia con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán. Participan, entre otros, el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites; el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet; el seleccionador nacional, Luis de la Fuente; y el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta, Diego Calvo. Hostal dos Reis Católicos.

— 14.30 horas: En Bruselas, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, interviene en el Consejo de la UE para presentar la posición común de las comunidades autónomas sobre educación en el entorno digital e IA. Declaraciones al inicio.

SALUD

— 09.30 horas: En Santiago, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, participan en la apertura del Congreso de Salud Cardíaca de la Eurorregión. Edificio Cinc.

— 18.00 horas: En Santiago, manifestación convocada por el Sindicato Médicos Unidos (SMU). Desde el el parque de la Alameda hasta la Praza das Praterías.

CULTURA

— 19.00 horas: En A Coruña, charla del guionista y creador del Xabarín Club, Suso Iglesias; el ilustrador Miguelanxo Prado; y el músico y poeta, Antón Reixa, en el marco del encuentro Protagonistas, y bajo el título ‘Hai alguén aí? Xabarín Club: un formato de éxito’. FNAC.

LOCAL

— 10.00 horas: En Pontevedra, junta de gobierno local. Ayuntamiento. A las 12.00 horas, el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, informa de los asuntos tratados.

— 11.30 horas: En Lugo, rueda de prensa del portavoz del grupo provincial del PP, Antonio Ameijide. Hotel EsteOEste.

— 13.30 horas: En Ourense, presentación de la XI Gala contra o Cancro de Ourense. Sede de la AECC.

— 13.30 horas: En Ourense, junta de gobierno local. Ayuntamiento.