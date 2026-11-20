CAMPAÑA

— 12.00 horas: En Vigo, la número dos al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, participa en una charla con simpatizantes y afiliados. Solo gráficos. Tinglado del Puerto.// 14.00 horas, participa en una comida con el sector económico y civil. Solo gráficos. Pazo de Quintáns.// 16.30 horas: En Vilagarcía de Arousa, participa en una charla coloquio. Cafetería A Batea. Solo gráficos.// 19.00 horas: En Redondela, junto al presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, participa en un mitin. Edificio Multiusos da Xunqueira.// 20.30 horas: En Pontevedra, participa en una charla coloquio. Sala Zennet. Solo gráficos.

— 11.30 horas: En A Coruña, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, participa en el acto en apoyo a movimientos sociales antifascistas. Declaraciones. Escaleras del Teatro Rosalía de Castro.// 20.00 horas: En Soutomaior, interviene en un mitin. Multiusos de Arcade.

— 19.00 horas: En Santiago, el secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, interviene en un acto de campaña. Multiusos Fontes do Sar.

XUNTA

— 11.00 horas: En Santiago, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, participa en la inauguración de la exposición ‘A terra do ouro branco. Ourivería galaica na Europa do seu tempo’. Museo Centro Gaiás.// 12.30 horas: recibe al gobernador de la Prefectura de Wakayama, Izumi Miyazaki. Pazo de Raxoi.

POLÍTICA

— 12.00 horas: En Santiago, rueda de prensa del portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, Alberto Pazos. Parlamento.

ECONOMÍA-LABORAL

— 12.30 horas: En Ferrol, rueda de prensa de la Federación de Industria de la CIG en Ferrol para abordar la carga de trabajo, inversiones e incorporaciones de personal en Navantia Fene. Puerta principal de Navantia Fene.

— 20.00 horas: En Vigo, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González; la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue; y el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, acuden al XXXIV Aniversario do Círculo de Empresarios de Galicia. Círculo de Empresarios. Asiste, entre otros, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices.

SOCIEDAD

— 09.30 horas: En Santiago, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, preside la sesión del Consello de Administración de Vipugal. IGVS. Solo gráficos.// 11.30 horas, firma un acuerdo con el alcalde de Cabana de Bergantiños. Consellería.// 16.00 horas: En A Coruña, visita el barrio da Pescadería. Rúa San Andrés, 88. Declaraciones.// 17.15 horas: En Coristanco, informa de la licitación de obras en la AC-241 https://maps.app.goo.gl/VCxsAA6dypmuWfA37. Solo gráficos.

— 09.30 horas: En Lugo, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, se reúne con la Asociación de criadores de raza porcina celta. Departamento territorial de la Consellería. Solo gráficos.// 10.00 horas, se reúne con responsables del Craega. Solo gráficos.// 12.00 horas: En Mesía, acude a la inauguraación del Hotel de doantes de embrións bovinos de Embriovet. https://maps.app.goo.gl/WDZZJ3dp5WEzVw8j8.

— 09.45 horas: En A Coruña, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, participa en el III Congreso internacional de psicoloxía da música. Conservatorio Superior de Música.// 12.00 horas: En Pontevedra, participa en el 50 aniversario del Centro de Educación Especial Pontevedra.// 13.00 horas, interviene en la VIII Xornada Triple Hélice do Foro Empresa Pontevedra. Liceo Casino.

— 10.30 horas: En Ferrol, la conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, visita el Centro de informacion á muller móbil. Plaza de la facultad de Humanidades.// 12.30 horas: participa en el XIV Foro de Participación Infantil e Adolescente que organiza Unicef. Parlamento.

— 11.00 horas: En A Coruña, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, participa en la presentación del Centro Dixital de Servizos de Vídeo. Edificio CSA de la Cidade das TIC.

— 11.00 horas: En Ourense, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, visita el 27º Salón Internacional de Turismo Gastronómico Xantar. Expourense.// 14.00 horas: En Baiona, claurusa el FARO Summit – Future Alliance for Resilient Oceans. Parador.

— 12.00 horas: En Castrelo de Miño, el conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez Iglesias, visita los viñedos de Viña Costeira. https://maps.app.goo.gl/jC8JKkdVvDWfi7n89. Declaraciones.

— 12.00 horas: En A Coruña, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, acude al acto por la fiesta patronal del Ilustre Colexio de Avogados da Coruña. Auditorio de Palexco.

— 12.00 horas: En Santiago, acto académico de investidura como doctora y doctor honoris causa de Yara Frateschi Vieira y Ramón López de Mántaras Badia. Asiste la rectora de la USC, Rosa Crujeiras. Colexio de Fonseca.

— 12.00 horas: En varias ciudades, manifestaciones con motivo de la huelga estudiantil europea. En Santiago, en la Alameda. A las 11.45 horas, declaraciones del Sindicato de Estudantes de Galiza.

— 18.00 horas: En Pontevedra, concentración de la Plataforma 0-3, bajo el lema ‘O 0-3 tamén é educación’. Alameda.

— 18.30 horas: En Vigo, acto contra la aporofobia. Plaza do Migrante (Plaza América).

CULTURA

— 10.00 horas: En Pontevedra, presentación del concierto de los Premios Martín Códax de Música Galega. Centro Internacional de Creatividade Maruxa Mallo.

— 11.00 horas: En A Coruña, presentación de la nueva exposición de la Fundación Marta Ortega Pérez, dedicada a la obra del fotógrafo británico David Sims. A las 9.00 horas habrá un pase solo para gráficos. Centro MOP (Avenida de Jardines de Méndez Núñez s/n).

— 11.00 horas: En Santiago, el Consello da Cultura Galega presenta el informe ‘O galego nas resolucións xudiciais. Análise do fondo documental do CENDOJ (1990-2025)’. Sede del CCG.

SALUD

— 11.00 horas: En Ourense, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, interviene en la V Xornada de Investigación Biomédica da área sanitaria de Ourense. Centro Cultural Marcos Valcarcel. Participa, entre otros, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices.// 13.00 horas: En Santiago, participa en el Día do Neonato. CHUS. Solo gráficos.

LOCAL

— 9.30 horas: En Ourense, la CEO presenta las conclusiones del IV Observatorio de Capital Humano. CEO.

— 10.00 horas: En A Coruña, inauguración de la XIII Fiesta del Primer Aceite de Jaén. Jardines de Méndez Núñez.

— 10.00 horas: En Lugo, la presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, saluda a los alumnos del Colexio Padres Franciscanos. Diputación.

— 10.30 horas: En Pontevedra, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, preside la junta de gobierno. Solo gráficos.// 11.15 horas, informa de los asuntos aprobados. Diputación.

— 11.00 horas: En Lugo, reunión de la junta de gobierno de la Diputación. Solo gráficos. Diputación.

— 11.00 horas: En A Coruña, presentación de la campaña institucional del 25N. Diputación de A Coruña.

— 11.00 horas: En Vigo, Rede de Mulleres Veciñais contra os malos tratos presenta la manifestación del 25N. Oficina Municipal de Distrito Casco vello.

— 12.00 horas: En As Neves, concentración de la CIG para denunciar la «desprotección» de una trabajadora víctima de acoso sexual. Ayuntamiento.

— 19.00 horas: En Tomiño, Baltasar Garzón inaugura las jornadas de memoria histórica en memoria del 90º aniversario de Francisco Rodríguez Otero, Paquiño de Figueiró. Auditorio de Goián.