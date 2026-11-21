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Formado en la cantera del Rayo Vallecano, el portero madrileño aterriza en el equipo racinguista para cubrir la baja de Lucas Díaz, quien se perderá lo que resta de temporada por una grave lesión de hombro.

El Racing Club Ferrol ha cerrado la incorporación de Miguel Ángel Morro Muñoz (Alcalá de Henares, 2000) para apuntalar su portería. El guardameta llega al conjunto verde para suplir la ausencia del cántabro Lucas Díaz, quien deberá pasar por el quirófano y perderse lo que resta de curso tras sufrir una luxación acromioclavicular en el hombro izquierdo durante el duelo ante el Bilbao Athletic.

Criado en las categorías inferiores del Rayo Vallecano e internacional en la base con la selección española, Morro acumuló 13 encuentros en Segunda División con el primer equipo vallecano. Posteriormente, continuó sumando minutos en la categoría de plata mediante sendas cesiones en el CF Fuenlabrada (curso 2021/22) y en el Villarreal CF B (2023/24).

En las dos últimas campañas, el cancerbero emprendió una etapa en Portugal. Defendió la meta del FC Vizela, club con el que disputó la fase de ascenso a la Primeira Liga, y militó también en el Leixões SC en la Liga Portugal 2.

A sus 26 años, Miguel Morro aterriza en A Malata aportando experiencia en el fútbol profesional y el bagaje de su etapa en el extranjero. Competirá por el puesto bajo los palos con César Fernández, encargado de defender la portería ferrolana en la última jornada tras el percance de Lucas, formando así una dupla de total solvencia para el equipo.