CAMPAÑA

— 12.15 horas: En Ferrol, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se reúne con trabajadores de diferentes sectores. Declaraciones. Cafetería Mac.// 20.00 horas: En Lugo, interviene en un mitin. Auditorio Fuxan os Ventos.

— 12.00 horas: En Ourense, el secretario general del PP nacional y cabeza de lista al Congreso por la provincia de A Coruña, Miguel Tellado, realiza un paseo. Declaraciones. Xardín do Padre Feijóo.// 20.00 horas: En A Coruña, participa en un mitin. Hotel Attica 21.

— 12.30 horas: En A Coruña, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, visita un piso de la Fundación 26 de Decembro. Calle Manuel Azaña, 11, 8ºC.// 17.30 horas: En A Coruña, visita la Asociación de Mulleres Xirxilar.// 20.00 horas: En Betanzos, participa en un mitin. Cine Alfonsetti.

— 17.30 horas: En Nigrán, el portavoz y candidato al Senado por la provincia de Pontevedra, Paulo Carlos López, se reúne con Manifiesto Miñor. Declaraciones. Ponte Románica de A Ramallosa.

— 19.30 horas: En Viveiro, el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, participa en un mitin en Viveiro. Teatro Pastor Díaz.

XUNTA

— 14.30 horas: En Arteixo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por otros miembros del Gobierno gallego, asiste a la entrega del Premio Fernández Latorre a Luz Casl. Acuden, entre otros, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; y el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Museo Santiago Rey Fernández-Latorre.

POLÍTICA

— 10.00 horas: En Santiago, pleno del Parlamento. Pazo do Hórreo.

ECONOMÍA/LABORAL

— 14.00 horas: En Santiago, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, clausura el XII Encontro para directivos/as líderes – 100 Consellos Santander 2026. Pazo de Congresos e Exposicións de Galicia.

SOCIEDAD

— 11.00 horas: En Santiago, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, participa en la jornada de cierre del Proxecto de Cooperación Pesca Saúde. Fundación Casa RIA.

— 11.00 horas: En Vigo, presentación de la V Edición de Gastro Movida. Around (Marqués de Valladares, 19).

— 11.00 horas: En Santiago, la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, participa en la sesión inaugural de la sexta edición de Ultrafast Science and Technology Spain2026. En el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías. // A las 12.00 horas, en Santiago, firma con la directora de la Escola Galega de Administración Pública, Sonia Rodríguez-Campos, un convenio. Solo gráficos. Colexio San Xerome.

— 11.45 horas: En Pontevedra, el Nobel de Química de 1989, Thomas Robert Cech, imparte la Conferencia Plenaria de Apertura del XXX Encontro Galego Portugués de Química. Auditorio de la Sede Afundación de Pontevedra.

— 12.00 horas: En Boiro, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, entrega al Ayuntamiento el sello Mercado Excelente concedido al Mercado Municipal. Rúa Doutor Santos Mieites, 2.

— 14.30 horas: En Santiago, coloquio de la CEG con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán. Participa, entre otros, el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites; el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet; el seleccionador nacional, Luis de la Fuente; el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta, Diego Calvo. Hostal dos Reis Católicos.

— 18.00 horas: En Bruselas, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, presenta la Lei de Educación Dixital. Fundación Galicia Europa.

CULTURA

— 11.00 horas: En A Coruña, la Academia Galega do Audiovisual presenta la XXV edición de los Premios Mestre Mateo. Espacio Abanca Avenida.

SALUD

— 09.00 horas: En Santiago, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, participa en la jornada para impulsar la prevención secundaria cardiovascular. Parlamento. Acude, entre otros, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices.// 12.30 horas: En Cambre, el conselleiro visita el centro de salud. Declaraciones.

— 11.00 horas: En A Coruña, la Junta de Personal del Área Sanitaria de A Coruña y Cee se concentra para exigir soluciones a la falta de aparcamiento. Rotonda del Hospital Universitario.

— 16.00 horas: En Santiago, jornada divulgativa ‘Más allá del Diagnóstico. Investigación, bienestar emocional y ejercicio’, dirigida a pacientes oncológicos y familiares y organizada por HM CIOCC (Centro Integral Oncológico Clara Campal). Colegio de Médicos de A Coruña.

— 16.30 horas: En Santiago, jornada ‘Cáncer y calidad de vida: un abordaje integral – sobre nutrición, ejercicio físico y sexualidad’, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer. CHUS.

LOCAL

— 10.00 horas: En O Barco de Valdeorras, el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, preside la reunión del Comité Executivo do Consorcio de Augas de Valdeorras, y la asamblea de este órgano. Casa Grande de Viloira.// 12.45 horas, se reúne con la directiva de la Asociación Vagalume.

— 10.00 horas: En Santiago, presentación de ‘Sociall’, una plataforma digital de captación de talento al servicio de las empresas, iniciativa de la Fundación Secretariado Gitano. Asociación Área Empresarial do Tambre.

— 11.00 horas: En Santiago, las entidades Compostela x Palestina, Plataforma Antifascista e Republicana e Insubmisas contra o Rearmamento entregan más de mil firmas para reclamar el cambio de denominación de la actual avenida Juan Carlos I de Borbón por Avenida de Gaza. Registro municipal del Ayuntamiento.

— 12.05 horas: En Santiago, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, la concejala de Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, y la concejala de Festas e Deportes, Pilar Lueiro, presentan un avance de la programación de Navidad. Ayuntamiento.

— 19.00 horas: En Vigo, la Federación de Comercio de Pontevedra presenta su spot de la campaña de comercio local 2026, protagonizado por la medallista paralímpica Susana Rodríguez Gacio. Acude, entre otros, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González. Sede de la Diputación en Vigo.