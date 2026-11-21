El Tribunal Militar Territorial Cuarto, con sede en A Coruña, ha condenado a un marinero del Cuerpo General de la Armada como autor de tres delitos de acoso sexual, acoso por razón de sexo e injurias graves, previstos y penados en el artículo 50 del Código Penal Militar, según la sentencia.

La resolución, fechada el 16 de julio de 2026 y dictada por conformidad entre la Fiscalía Jurídico Militar, la defensa y el propio acusado, sin necesidad de celebración de vista oral, considera probado que el entonces marinero alumno se incorporó el 4 de noviembre de 2024 a la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño, en Ferrol, junto a otros compañeros y compañeras de formación.

Según el relato de los hechos probados, al día siguiente de su incorporación se creó un grupo de WhatsApp de la brigada, al que se fueron añadiendo sus 114 integrantes, de los cuales unas 25 eran mujeres.

Inicialmente, el trato era «cordial y distendido», pero a partir del 16 de diciembre de 2024, coincidiendo con la designación del condenado como jefe de grupo, el tono comenzó a tornarse «hostil por momentos», siendo habituales y recíprocas las desconsideraciones entre unos y otros.

MENSAJES POR UN GRUPO

El tribunal declara probado que el 29 de noviembre de 2024, a las 23.48 horas, el marinero alumno se dirigió públicamente por ese grupo a una compañera con una frase de contenido sexual explícito, lo que provocó «reacciones de incredulidad en sus compañeros y de shock» en la destinataria. Posteriormente se disculpó y borró el mensaje, aunque la víctima realizó una captura de pantalla.

La sentencia recoge otras manifestaciones del condenado, como «solo dais problemas las tías», «las mujeres solo sirven para fregar y cocinar, y no sirven para estar en las Fuerzas Armadas» -pronunciada en la fila del comedor y reiterada en formación y en clase-, o expresiones dirigidas a una compañera como «lesbiana de mierda». También constan comentarios sobre el aspecto físico de varias alumnas y mensajes vejatorios en el grupo telemático.

El tribunal subraya que estos comentarios se vertieron de forma pública en un centro docente militar y con alcance a todos los miembros del grupo, y cita jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual el artículo 50 del Código Penal Militar.

En su fundamentación, la Sala concluye que la conducta del condenado «reviste indudablemente la aptitud necesaria para denigrar, menospreciar y humillar a sus compañeras en el centro docente militar, rebajando su consideración y estimación personal y profesional de forma grave».

La sentencia impone al condenado una pena total de nueve meses de multa con una cuota diaria de dos euros -tres meses por cada uno de los tres delitos- y fija una indemnización de 300 euros a cada una de las tres perjudicadas, 900 euros en total, por los daños morales padecidos. El condenado ya había consignado esa cantidad ante el órgano judicial el 8 de julio de 2026.