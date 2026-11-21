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martes 24 de noviembre, a partir de las 09:00 horas, las instalaciones de la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña ( ESENGRA Concurso Regional DOP Baena de Tortilla Española en Galicia. El próximolas instalaciones de la E) en Ferrol volverán a convertirse en el epicentro de la gastronomía formativa gallega con la celebración de una nueva edición del

El certamen reunirá a los futuros profesionales de los fogones y la restauración en una jornada de convivencia y competición culinaria, contando con la participación de todas las Escuelas de Hostelería de Formación Profesional de la comunidad gallega, además de la propia escuela anfitriona. La ESENGRA alberga la Escuela de Hostelería de la Armada, lo que la convierte en un centro de referencia singular al ser el único que imparte enseñanzas de Formación Profesional reglada de esta especialidad dentro de las Fuerzas Armadas.