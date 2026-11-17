La actividad se celebrará este sábado 21 de noviembre y permitirá conocer por dentro la fragata F-104 “Méndez Núñez”. El plazo de inscripción para el público general permanecerá abierto hasta este miércoles 18 de noviembre a las 23:59 horas.

La Delegación Territorial en Galicia del Colegio Oficial y la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE) pondrá este sábado, 21 de noviembre, el broche final a su programa de visitas culturales de 2026 con una jornada dedicada al patrimonio marítimo y militar de Ferrol. La iniciativa, que cuenta con el respaldo y la subvención de la Diputación de A Coruña, ofrecerá a los asistentes un recorrido exclusivo por las instalaciones históricas del Arsenal Militar, una de las fragatas más avanzadas de la Armada y las salas del Museo Naval.

Con este evento, el colectivo de ingenieros navales busca acercar tanto a sus colegiados y familiares como al conjunto de la ciudadanía el valor histórico, arquitectónico y tecnológico de las infraestructuras navales de la ciudad departamental. Para garantizar el rigor histórico y amenizar la jornada, la visita volverá a contar con las explicaciones de la guía oficial Isabel Díaz-Robles García, de Ferrol Guías, habitual colaboradora de la entidad y reconocida por su capacidad divulgativa.

Un recorrido por la historia y la tecnología naval

La jornada arrancará a las 09:30 horas en la oficina principal de Correos de Ferrol (Plaza de Galicia), punto de encuentro establecido para reunir al grupo antes de trasladarse en autobús hasta el recinto militar, al que accederán a las 10:00 horas.

Durante la primera parte de la mañana, los participantes recorrerán las construcciones ilustradas del siglo XVIII que conforman el Arsenal Militar, declaradas Bien de Interés Cultural. El itinerario incluye paradas en la antigua Sala de Armas, la Cortina, la dársena y el emblemático dique de la Campana, una obra maestra de la ingeniería hidráulica de la época.

Asimismo, los asistentes podrán observar de cerca los distintos buques de la Armada española que se encuentren atracados en la dársena y subir a bordo de la fragata F-104 “Méndez Núñez”, donde conocerán de primera mano sus capacidades y equipamiento.

A partir de las 12:00 horas, el grupo se desplazará al Museo Naval de Ferrol para realizar una visita guiada de una hora de duración. A través de sus salas expositivas, los visitantes podrán admirar una valiosa colección de maquetas de buques antiguos, banderas históricas, cartografía e instrumentos de navegación que repasan siglos de construcción naval.

Inscripciones abiertas hasta el miércoles

La actividad está abierta a ingenieros navales, sus familias y amigos, así como al público general interesado en la cultura marítima. La participación es gratuita gracias a la subvención de la Diputación de A Coruña, aunque es imprescindible formalizar la reserva previamente hasta completar el aforo disponible.

Las personas interesadas deberán cubrir el formulario de inscripción habilitado por la organización (accesible también a través del código QR del cartel oficial del evento) antes de este miércoles, 18 de noviembre, a las 23:59 horas.