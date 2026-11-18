Durante el mes de noviembre, el buque ha reforzado la seguridad marítima en aguas de Ceuta, estrecho de Gibraltar y mar de Alborán.

El patrullero de altura ‘Serviola‘ ha culminado su operación de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) en los espacios marítimos de Ceuta, el estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y mar Mediterráneo occidental.

El ‘Serviola’ ha llevado a cabo los cometidos propios de las Operaciones de Seguridad Marítima, que han consistido en actividades de verificación y control del tráfico marítimo, y seguimiento a diferentes unidades de interés en aguas de soberanía española, que diariamente cruzan el estrecho de Gibraltar.

Durante esta operación, se ha colaborado con diferentes unidades, como son la Unidad de Defensa de Artillería de Costa (UDACTA) y con la Estación de Vigilancia (EVIEST) de Ceuta, en la monitorización del tráfico y conocimiento del entorno.

Para esta misión, el ‘Serviola’ ha embarcado un Equipo Operativo de Seguridad (EOS) de Infantería de Marina del Tercio Norte para incrementar sus capacidades en protección de la fuerza e interdicción marítima.

Tras concluir la operación con éxito, el patrullero ha sido relevado en zona por el Patrullero de Altura ‘Centinela’ y ha regresado a su puerto base en el Arsenal Militar de Ferrol.

Esta misión se ha realizado en el marco de las operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión de las Fuerzas Armadas, con el buque integrado en el Mando Operativo Marítimo (MOM) y bajo Control Operativo (OPCON) del Mando de Operaciones (MOPS).

P-71 ‘Serviola’

El ‘Serviola’ es uno de los patrulleros de altura dependientes del comandante de las Unidades de Acción Marítima en Ferrol. Entre sus principales cometidos están los de llevar a cabo misiones de seguridad marítima, protección de los intereses marítimos nacionales y control de los espacios de soberanía e interés nacional, además de misiones en colaboración con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la mar, tales como operaciones contra el narcotráfico o el terrorismo.

Mando Operativo Marítimo y las OPVD

El Mando Operativo Marítimo (MOM) es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Se encuentra bajo el mando del Almirante de Acción Marítima (ALMART), Vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, y tiene sede en Cartagena.

Integrados en el MOM, distintos buques de la Armada realizan, bajo control operativo del Mando de Operaciones, operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), que son una herramienta eficaz para mantener la vigilancia de los espacios de soberanía e interés, lo que permite incrementar el conocimiento del entorno marítimo, contribuir a su protección integral —junto a otras instituciones del Estado— y también detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.

Junto al MOM, los Mandos Operativos Terrestre (MOT), Aéreo (MOA), espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC) conforman la estructura de Mandos Permanentes.