El Rey Felipe VI visita las instalaciones de la Armada en Ferrol para conocer sus actividades y medios materiales

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El Rey Felipe VI ha visitado en el mediodía de este jueves las unidades de la Armada de Ferrol, para conocer de primera mano sus actividades, capacidades y materiales. Se trata de la cuarta vez que el monarca visita la ciudad gallega desde su coronación en 2014.

Su Majestad ha llegado pasadas las 12,00 horas al cuartel «Nuestra Señora de los Dolores», donde tiene su base el Tercio Norte de Infantería de Marina, que da seguridad a personas e instalaciones de la Armada en el norte de la península. Allí ha pasado revista a las tropas bajo una intensa lluvia y ha presenciado un desfile en el patio interior de estas instalaciones.

A su llegada al acuartelamiento del Tercio Norte, Su Majestad el Rey recibió el saludo del almirante general jefe de Estado Mayor de la Armada, Antonio Piñeiro Sánchez, y del coronel comandante del Tercio Norte de Infantería de Marina, David Salvador Rodríguez Picallo, entre otras autoridades.

Video Galicia Artabra

Seguidamente, Su Majestad el Rey recibió honores militares y pasó revista a la Fuerza. A continuación, Don Felipe asistió al desfile de la fuerza.

Posteriormente, el coronel comandante del Tercio Norte de Infantería de Marina, David Salvador Rodríguez Picallo, realizó una exposición sobre el Tercio Norte. Tras este punto de situación, Don Felipe recorrió las instalaciones de la unidad y posó para varias fotografías de grupo.

Posteriormente, ha asistido a un briefing sobre las actividades de la Fuerza de Protección de la Armada, unidad dedicada a garantizar la seguridad de dependencias, buques o representantes castrenses y que participa además en misiones de seguridad nacional e internacional.

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El Rey ha podido conocer, además, de boca de los propios integrantes de la unidad, los distintos medios materiales y actividades en los que se ven implicados y se ha hecho con ellos una foto de familia.

La visita concluyó en el despacho del comandante del Tercio Norte, donde Su Majestad el Rey firmó en el Libro de Honor. Finalizado este acto, departió con los asistentes al acto antes de emprender su regreso.

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El Tercio del Norte de Infantería de Marina es una de las unidades que compone la Fuerza de Protección de la Armada, que tiene como principal cometido garantizar la Seguridad Física y protección del conjunto de Bases, instalaciones, Centros, Buques, Organismos y personas de la Armada.

El Tercio del Norte no se limita exclusivamente a proporcionar seguridad a las instalaciones de la Armada, en la actualidad sus equipos operativos embarcan apoyando a las diferentes misiones en los que participan los buques de la Armada. Tanto en misiones internacionales de la OTAN, EUFOR, etc. como en maniobras o servicios de vigilancia en aguas del territorio nacional.​

Previamente, Felipe VI había visitado también los polvorines de Mougá, una infraestructura estratégica que data de 1943. Allí ha estado acompañado por el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general Antonio Piñeiro Sánchez, y por el almirante jefe del Arsenal de Ferrol, con quienes ha recorrido el taller de misiles, el de torpedos y los propios polvorines.

Todos los actos de este jueves han sido de carácter estrictamente militar, sin presencia de autoridades civiles.

La última visita de Felipe VI a Ferrol tuvo lugar en febrero de 2025, cuando pudo conocer el programa constructivo de las fragatas F-110 y el proyecto urbanístico ‘Abrir Ferrol al Mar’, que incluye el derribo parcial de la muralla del Arsenal Militar.