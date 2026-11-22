A cita, que se celebra por primeira vez en Galicia, reunirá os días 26 e 27 de novembro no CIFP Politécnico de Santiago a docentes, profesionais e familias.
Dúas institucións de Ferrolterra estarán presentes en Robota: Cultura robótica, a xornada estatal da Semana Europea da Robótica que organiza HispaRob por primeira vez en Galicia os días 26 e 27 de novembro no CIFP Politécnico de Santiago, co apoio da Xunta de Galicia e a colaboración de ALLKNOW Education.
O xoves 26, ás 16.00 horas, a docente do CPI de Atios de Valdoviño, Reyes Montero participará na mesa «Boas prácticas docentes: experiencias innovadoras en Polos Creativos», xunto a profesorado do CEIP Louro de Muros, o CEIP Gregorio Sanz de Ribadeo e o IES Miraflores de Oleiros. A mesa, moderada por Conchi Fernández Munín, do programa Polos Creativos da Consellería de Educación, recollerá experiencias destes espazos de robótica e tecnoloxía que a Xunta implantou nos colexios e institutos de Galicia. Ao remate entregarase o Sello de Calidad Robótica Educativa.
O venres 27, ás 12.30 horas, Sonia López, da Policía Local de Narón, intervirá na mesa redonda «Robótica de emerxencias e seguridade», xunto a Juan José Canosa, técnico superior en emerxencias de Nordestech; o catedrático da Universidade de Vigo, Higinio González, e Rubén Fraga, bombeiro do Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento do Concello de Pontevedra. A mesa, que moderará a presidenta de HispaRob, Jorgina Díaz, abordará como a robótica e as novas tecnoloxías poden contribuír a mellorar a resposta ante situacións de emerxencia e os servizos de seguridade.
O xoves está dedicado ao profesorado de Infantil, Primaria e Secundaria. A mañá do venres, dirixida a profesionais da robótica, bacharelato, FP e universidade, inclúe tamén unha mostra de robótica en vivo e conta coa presenza da directora xeral de Formación Profesional da Xunta, María Eugenia Pérez Fernández, e do presidente de euRobotics, Francesco Ferro. Pola tarde, de 17.00 a 19.00 horas, o CIFP abrirá as súas portas ás familias e ao público en xeral cunha feira gratuíta de experimentación e robótica.
Inscripción: https://newsletter.coma.gal/c/96qwm/cd0x9_ci/m7ocgiujtji