El jugador de O Parrulo Ferrol, Lucas Rodríguez, convocado con la selección sub-19 para el ‘Futsal Love Serbia’

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El joven jugador parrulo vestirá por primera vez la elástica del combinado nacional.

El sueño de Lucas Rodríguez se hará realidad. Este jueves el seleccionador nacional, Albert Canillas, confirmaba la convocatoria del jugador juvenil de O Parrulo Ferrol, dentro de la lista de 16 jugadores que disputarán el torneo ‘Futsal Love Serbia’.

Esta cita tendrá lugar del 1 al 5 de diciembre en la localidad serbia de Vrnjačka Banja. España está encuadrada en el grupo A, Países Bajos (miércoles 2, 16:00 horas) y a Serbia (jueves 3, 16:00 horas). En el grupo B están Portugal, Francia y Hungría.

Tras la fase de grupos, se disputarán final, tercer y cuarto puesto o quinto

y sexto puesto según la clasificación de cada equipo.

Lucas Rodríguez se concentrará el domingo 29 de noviembre, fecha en la que pondrá rumbo a Serbia, realizando varias sesiones de preparación antes del primer partido de este torneo.

Esta convocatoria es muy importante para Lucas Rodríguez, que ve como su esfuerzo y crecimiento sobre la pista tiene recompensa; como también para todos los jugadores y jugadoras de la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol, en un claro ejemplo de que, con trabajo y esfuerzo, se pueden lograr grandes metas.