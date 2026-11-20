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Los ferrolanos tuvieron que luchar hasta el último segundo para llevarse el partido.

Tres puntos más para el casillero de O Parrulo Ferrol, tras imponerse por 2-3 en un trabajado partido ante Magna Xota, en la 9ª jornada del torneo apertura de la Liga Prime Futsal, disputado en la noche del viernes, en el Pabellón Anaitasuna (Pamplona).

El partido empezaba con un gran susto para los parrulos, al anotar Vatamanuic en la primera llegada a puerta a los 45 segundos, con un tiro desde el borde del área a media altura. Rápidamente O Parrulo Ferrol buscaba el empate. Primero lo intentaba Diogo con un tiro raso desde diez metros que evitaba Asier Llamas con el pie, pero, ya en la siguiente acción, Malaguti se daba la vuelta sobre sí mismo en el borde del área, enviando el balón por toda la escuadra para marcar.

Con este susto superado, los siguientes minutos fueron igualados y disputados, sin un dominador claro y sin ocasiones en las porterías, hasta que, Novoa hacía una de las suyas en el borde del área, dándole la vuelta al marcador con un tiro a media altura colocado al palo.

Este gol se notaba, con O Parrulo Ferrol queriendo llevar el peso del juego, teniendo la posesión y logrando encerrar al Magna Xota en su área, aunque esto no impedía que los navarros buscasen también su gol, teniéndolo muy cerca en una jugada caótica dentro del área que lograba evitar Caio César por alto en un rechace.

Los parrulos se quedaban con un jugador menos, al tener que retirarse Quelle lastimado tras una falta, pero no bajaban los brazos, ni cambiando su estilo de juego, buscando el tercer gol con un tiro forzado de Lucas Farias desde el lateral del área que detenía Aiser Llamas.

En los últimos instantes del periodo el Magna Xota subía sus líneas, pero O Parrulo Ferrol realizaba una buena defensa, yéndose los jugadores a los vestuarios con este 1-2.

El segundo tiempo estuvo a punto de empezar como el primero, al quedarse Iraurgui solo delante de Caio César en un uno contra uno, pero el meta se imponía con su cuerpo en el uno contra uno.

Quelle volvía a la pista en este inicio de periodo, volviéndole a dar una rotación más a un O Parrulo Ferrol que parecía que se le ponía el partido de cara al ver Vatamaniuc dos amarillas casi seguidas y, tras la revisión en el SV, era expulsado. Conseguían aprovechar esta superioridad numérica muy rápido con un gol al segundo palo de Jhoy en una rápida jugada de equipo.

Este 1-3 daba tranquilidad a los ferrolanos, aunque el Magna Xota nunca bajó los brazos intentando rematar Mendive un balón a media altura al segundo palo tras un saque de banda que se le iba alto y, poco después, eran los visitantes los que tenían la sentencia en un remate de Turbi dentro del área que impactaba en Lucas Farias, paseándose el balón por la línea de gol, llegando a tiempo Asier Llamas para evitarlo.

Los locales llegaban a su quinta falta, con un O Parrulo Ferrol que se iba al ataque, con un nuevo intento de Lucas Farias en el borde del área a media altura que detenía Asier Llamas y, poco después, Novoa lo intentaba en una jugada personal marca de la casa en el lateral del área que se le marchaba fuera por nada.

Quedaban cuatro minutos para el final y los locales iban con todo, con Julen Fernández como portero-jugador, cometiendo la sexta falta. Diogo lanzaba el doble penalti por raso, yéndosele fuera, pero estaba Asier Llamas levemente adelantado. El lanzamiento se repetía, siendo ahora Jhoy quien lo iba a intentar, con un potente tiro a media altura que se iba al palo, haciéndose Iraurgui con el balón e iba de lado a lado a toda velocidad consiguiendo anotar el 2-3 al contragolpe.

De lo que pudo ser el cuarto de los parrulos al segundo de los navarros. El partido cambiaba por completo, con el Magna Xota centrado en ataque con el juego de cinco y los ferrolanos realizando una buena defensa en los minutos que quedaban, consiguiendo asegurar este 2-3, consiguiendo tres buenos puntos de vuelta para Ferrol.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol tiene 17 puntos, en el 4º puesto provisional de la tabla. Para la próxima jornada los ferrolanos recibirán al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, en un partido que se disputará el sábado 28, a las 20:30 horas, en el Pabellón de A Malata.

FICHA TÉCNICA

Magna Xota: Asier Llamas, Alan Rojas, Vatamaniuc, Mendive, Iraurgui –también jugaron – Expósito, Julen Fernández y Petry

O Parrulo Ferrol: Caio César, Lucas Farias, Novoa, Diogo, Malaguti –también jugaron – Quelle, Rikelme, Yan Matheus, Jhoy, Turbi y Brayan.

Árbitros: Sergio Sánchez y Víctor Toca, junto con Kepa Díez como tercer árbitro e Iván Alfaro como asistente (Comités cántabro y navarro). Amonestaron a los locales Asier Llamas y Josu Mendive, como al segundo entrenador Roberto Martil, además de al visitante Malaguti. Expulsaron, por doble amonestación, al local Vatamaniuc.

Goles: 1-0 Vatamaniuc min.1, 1-1 Malaguti min.2, 1-2 Novoa min.8, 1-3 Jhoy min.28, 2-3 Iraurgui min.36.

Pabellón: Anaitasuna