Airiños de Fene homenajea a Abraham Cupeiro en su XXXVIII Xuntanza de Gaiteir@s el domingo 22 de noviembre

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El cartel reúne sobre el escenario al propio Abraham Cupeiro junto a Germán Díaz, Lis Latas, Carlos Durán (Maní), Xan Durán y las cantareiras de Xerfa y Xirifeiras.

La Banda de Gaitas Tradicional Airiños de Fene 22 de noviembre, la XXXVIII edición de su Xuntanza de Gaiteir@s, una cita consolidada en el calendario cultural de la comarca que este año estará dedicada a homenajear la trayectoria del reconocido músico, constructor de instrumentos y musicólogo gallego Abraham Cupeiro. La Banda de Gaitas Tradicionalorganiza este domingo,, la, una cita consolidada en el calendario cultural de la comarca que este año estará dedicada a homenajear la trayectoria del reconocido músico, constructor de instrumentos y musicólogo gallego

La gala dará comienzo a las 18:30 horas en el salón de actos de la SCRD Agarimo de Sillobre (Fene), con entrada libre y gratuita hasta completar aforo y estará presentada por Vicky García.

Un cartel de referencia para arropar al homenajeado

Para celebrar esta trigésimo octava edición, la entidad fenesa ha confeccionado un programa en el que el propio Abraham Cupeiro —referente internacional por la recuperación de instrumentos ancestrales y creador de proyectos como Os Sons Esquecidos , Pangea o Mythos — estará acompañado por destacados nombres del panorama folk y tradicional:

Germán Díaz: músico y compositor vallisoletano, considerado uno de los grandes renovadores de la zanfona en Europa.

Lis Latas: reconocido gaiteiro y docente vinculado a la investigación y divulgación de la música de raíz.

Carlos Durán (Maní) y Xan Durán: músicos de amplia trayectoria en la escena tradicional gallega.

Xerfa y Xirifeiras: los dos grupos de cantareiras de la propia asociación Airiños de Fene, que pondrán el acento vocal y de pandereta de la casa.

Banda de Gaitas Tradicional Airiños de Fene: anfitriona del encuentro, que cerrará la jornada compartiendo escenario con el homenajeado.

Casi cuatro décadas poniendo en valor la música de raíz