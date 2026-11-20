A Xunta investirá máis de 10,5 millóns na obra de construción ademais de máis de 393.976 euros da redacción do proxecto e dirección de obra. As vivendas construiranse en parcelas propiedade da Xunta de Galicia.
O Consello de Administración da Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal) acordou adxudicar o contrato para a construción de 65 vivendas de promoción pública na parcela 10 do polígono do Bertón, en Ferrol, en solo urbanizado pola Xunta de Galicia.
A empresa encargada da construción das vivendas será Vilor Infraestruturas, S.A. por un importe de 10.550.435 euros. A totalidade do investimento corre por conta da Xunta, sen cofinanciamento con fondos europeos nin estatais.
O proxecto foi redactado por UTE Bertón 10, que tamén se encarga da dirección da obra, ambos adxudicados por importe de 393.976 euros.
A parcela onde se situarán as vivendas de promoción pública (VPP) ten unha superficie aproximada de 2.223,31 metros cadrados e a edificación proxectada unha superficie construída total de 10.213,16 metros cadrados.
O edificio desenvólvese definindo claramente tres bloques lineais e consta dunha planta de soto que ocupa toda a superficie parcela destinada a garaxes, rochos e locais de instalacións,; planta baixa dedicada a soportais de uso público, seis portais de acceso e locais de instalacións, reserva para o almacén de contedores do lixo, centro de transformación, cuartos de limpeza, rochos, cuarto de comunidade e dous locais comerciais; o espazo de parcela non ocupado pola edificación sobre rasante está destinado a espazo libre privado; e plantas altas para uso vivenda.
A planta soto está destinada a garaxes, rochos e locais de instalacións.
Na planta baixa haberá soportais de uso público, seis portais de acceso e locais de instalacións, reserva para o almacén de contedores do lixo, centro de transformación, cuartos de limpeza, rochos e dous locais comerciais.
Os tres bloques contan con cinco plantas altas idénticas e dous portais en cada un deles. O programa dos aloxamentos é o seguinte:
|
Número vivendas
|
Superficie útil media de vivenda (m2)
|
2 dormitorios
|
22
|
60,77 – 64,52
|
2 dormitorios adaptados
|
3
|
61,52
|
3 dormitorios
|
40
|
77,04 – 78,31
|
TOTAL
|
65
|