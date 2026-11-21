O alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañado do concelleiro de Servizos e Zona Rural, José Tomé, reuniuse este pasado venres coa directiva da AVV de Pazos, á fronte da que se atopa Juan Carballo, no local social da entidade veciñal, situado na parroquia de Serantes, con motivo do Plan de Barrios.
Durante a xuntanza, os representantes do Goberno local expuxeron e revisaron xunto aos responsables da asociación as tarefas de mantemento, limpeza e mellora acometidas polos distintos servizos municipais neste núcleo ao longo das últimas xornadas.
Pola súa banda, o presidente da entidade e os membros da súa directiva aproveitaron o encontro para trasladarlle ao rexedor e ao edil novas peticións e suxestións de mellora co obxectivo de seguir atendendo as necesidades da veciñanza.
Esta visita enmárcase na rolda de contactos periódicos que o Concello de Ferrol está a desenvolver polos diferentes barrios e parroquias do municipio dentro do Plan de Barrios, unha iniciativa destinada a reforzar a comunicación directa co tecido veciñal e a coordinar as actuacións de posta a punto tanto na zona urbana como no rural.