Navantia Ferrol ha publicado este sábado en su portal de empleo una nueva convocatoria de 99 plazas para el astillero ferrolano, una oferta que abarca diferentes categorías profesionales y especialidades y que combina oportunidades para personas con perfil júnior y sénior.

La Comisión Local de Empleo de la empresa abordó la convocatoria en una reunión el viernes, 20 de noviembre. Según recoge el acta, una vez revisados y agrupados los perfiles profesionales de las 99 vacantes y realizadas las adaptaciones correspondientes a los acuerdos del pasado 20 de octubre, se realizaron las gestiones necesarias para proceder a su publicación.

La distribución global contempla 75 plazas en los grupos profesionales GP3-GP4 y 24 en los grupos GP1-GP2. Por categorías, serán 55 puestos júnior y 44 sénior.

De este modo, la oferta abarca un amplio abanico de ocupaciones: desde puestos de producción, mecanizado, electricidad, electrónica, tubería y mantenimiento hasta especialidades de ingeniería, gestión de proyectos, diseño 3D, seguridad, compras y análisis de datos.

POR GRUPOS PROFESIONALES

El grupo GP3-GP4 concentra 75 plazas: 53 júnior y 22 sénior, con especial presencia de perfiles vinculados directamente a la actividad productiva y a los oficios industriales del astillero. Entre las plazas júnior destacan 10 operarios de producción-acero, 7 electrónicos, 5 electricistas, 5 empleados de informática, 5 operarios de mecanizado, 5 técnicos de oficina-delineantes, 4 administrativos, 4 tuberos, 3 ajustadores-montadores, 3 operarios de mantenimiento e inspección y 2 técnicos de organización.

En la categoría sénior figuran 6 ajustadores-montadores, 5 operarios de mecanizado, 2 tuberos, 2 técnicos de oficina-delineantes y un puesto en cada uno de los siguientes perfiles: operario de maniobras de diques y muelles, operario electromecánico, técnico de diseño 3D-electricidad, técnico de V&V y configuración, operario sénior de control dimensional, electrónico y empleado de compras.

El grupo GP1-GP2 incluye 24 plazas: 2 júnior y 22 sénior, con una presencia destacada de especialidades de ingeniería y titulaciones superiores. Las dos plazas júnior corresponden a técnico superior júnior de gestión de proyectos y técnico superior júnior de gestión y control de procesos.

En la categoría sénior se ofertan 6 plazas de ingeniero especialista para el área de producción y una plaza en cada uno de los siguientes perfiles. Una parte de ellas son para ingenieros especialistas en: robótica; estrategia constructiva; proyectos (supervivencia y vulnerabilidad); diagramas, rutas y conexionados de sistemas de armas; diseño modelo 3D equipo y habilitación; instalaciones de servicios de ventilación y aire acondicionado; IACV documentación técnica; proyectos área safety y factores humanos, e inspección.

Las completan vacantes para jefe de zona, titulado superior especialista analista de datos-EVMS, en safety, en gestión de proyectos, en proyectos COEX, titulado superior especialista en compras y titulado superior especialista en venta técnica.

SELECCIÓN Y CALENDARIO

En relación con la ejecución del proceso de selección y los criterios de cribado de las candidaturas, la Comisión Local de Empleo acordó mantener los mismos criterios que se están aplicando en los procesos de selección.

Las 99 plazas han sido publicadas en el Portal de Empleo de Navantia este sábado, donde las personas interesadas podrán consultar las bases correspondientes y la información oficial de los procesos de selección.

El acta también concreta el calendario previsto para la primera fase del proceso de selección GP3-GP4, correspondiente a la prueba teórica. Los acuerdos establecen que la prueba teórica de la Fase 1 de GP3-GP4 se realizará previsiblemente en la segunda quincena de febrero de 2027. Por tanto, la fecha concreta del examen deberá ser comunicada antes de finalizar el mes de diciembre.

La convocatoria supone una nueva oportunidad de incorporación al astillero de Ferrol y de refuerzo de los recursos humanos necesarios para afrontar la actividad industrial y los retos productivos de la compañía.

La distribución de las plazas confirma la importancia tanto de los perfiles profesionales ligados directamente a la construcción naval como de las especialidades técnicas, de ingeniería y de gestión necesarias para el funcionamiento y desarrollo del astillero ferrolano. Además, Ferrol será proyecto piloto para los nuevos procesos de GP3-GP4.