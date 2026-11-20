La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha denunciado la «escalada brutal» del alquiler en Ferrol y ha exigido al Estado un plan para que las propiedades del Ministerio de Defensa se destinen «de manera preferente a vivienda pública asequible».

Este viernes, Pontón y el candidato de la formación a la alcaldía de Ferrol, Mon Fernández, se desplazaron hasta el aparcamiento del antiguo acuartelamiento Sánchez Aguilera, para presentar las propuestas concretas que el BNG defenderá en Madrid con el objetivo de facilitar vivienda pública a precios accesibles en la ciudad.

Allí, ha advertido de la «escalada de precios brutal» que se está vivienda, y ha subrayado que es la ciudad en la que el último año «más subieron los precios de los alquileres». En este sentido, ha reprochado que «ni PP ni PSOE sean capaces de tomar medidas realmente valientes y eficaces» que protejan un «derecho fundamental como es el de tener una vivienda digna».

La líder nacionalista galega ha responsabilizado al PP de la situación por haber «paralizado la construcción de vivienda pública» y haber «favorecido la especulación» durante sus años al frente de la Xunta, pero ha criticado al Gobierno estatal, del PSOE, por no haber tomado medidas para «frenar la especulación» y por llegar «a última hora con unos decretos insuficientes ante el clamor social».

Pontón ha puesto como ejemplo concreto el de Ferrol, donde hay terrenos donde se podría construir «mucha vivienda pública» y ha exigido que las 460 viviendas previstas en el antiguo Sánchez Aguilera «sean de vivienda pública en alquiler para que la gente pueda tener acceso a una vivienda asequible a un precio que sea razonable y acorde con los salarios» actuales.

Además, ha reclamado un plan para que las propiedades del Ministerio de Defensa se destinen «de manera preferente a vivienda pública asequible», al considerar que en muchos casos se está comportando, a su juicio, «como una inmobiliaria, como un fondo buitre».

«El compromiso que tenemos desde el BNG es muy claro: más fuerza en Madrid para defender el derecho a vivienda y para que proyectos como este puedan ir adelante», ha afirmado, llamando a apostar «claramente por la vivienda social» frente a «la especulación con bienes públicos».

Por su parte, Mon Fernández ha señalado que el proyecto de Sánchez Aguilera «nace ya mal concebido» aunque «puede ser una oportunidad para todos los ferrolanos», y ha lamentado que la ciudad «depende mucho de los gobiernos del Estado».

En esta línea, ha recordado que Ferrol cuenta con «11.000 viviendas vacías» y que el precio de los alquileres «se disparó», con «muchos casos en los que llegó a duplicarse». Asimismo, ha criticado que el alcalde, José Manuel Rey Varela, «evitó comprometerse a que las futuras viviendas que se construyan en los Sánchez Aguilera sean de protección oficial» y ha animado a la ciudadanía a votar por «un Gobierno y una mayoría en el Congreso a favor de Ferrol y de las mayorías sociales de Galicia».