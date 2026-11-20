Puesta en marcha de un sistema de comunicación de la Policía Local para personas sordas

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Se trata de una iniciativa surgida de la necesidad de interactuar con ciudadanos con discapacidad auditiva en cualquier situación en la que requieran de la colaboración de este cuerpo de seguridad.

La Policía Local ha puesto en marcha un nuevo servicio de comunicación a disposición de las personas sordas. Se trata de un número de Whatsapp con el que se podrán comunicar directamente con este cuerpo de seguridad en un contexto en el que el lenguaje oral no resulta efectiva.

Esta nueva vía de comunicación surge de la necesidad de interactuar con ciudadanos con discapacidad auditiva ante cualquier posible emergencia o circunstancia en la que precisen la intervención o colaboración de la Policía Local.

Whatsapp fue el canal elegido al ser el medio de comunicación escrito más ágil y de uso mayoritario, por lo que la sala del 092 dispondrá de este recurso de forma permanente desde este momento. El número asociado a este servicio es el 698

197 241 y es de uso exclusivo para las personas sordas.

La Policía Local traslada que esta solución permitirá al cuerpo relacionarse con las más de 1.500 personas con este tipo de discapacidad que residen en Ferrol y en su entorno. Asimismo, en caso de ser necesario, contarán con la ayuda de los intérpretes de la Asociación de Personas Sordas de Ferrolterra.

La presidenta de la Asociación de Personas Sordas de Ferrolterra, Teresa Gallo, destacó que este es un servicio “importantísimo”, es vital que “poidamos contactar, que nos podian atender e poder avisar nós. Necesitamos esa adaptación a través de Whatsapp e agradecemos a posta en marcha desta iniciativa”.